Asencio pasará por el quirófano y estará entre dos y tres meses de baja

Raúl Asencio pasará por el quirófano. El Real Madrid ha confirmado que el central será intervenido mañana por una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha. El defensa estará entre dos y tres meses de baja, un nuevo contratiempo para Mourinho en un momento en el que el equipo necesita recuperar efectivos y ganar estabilidad. La operación apartará al canterano de un tramo importante de la temporada.

«Nuestro jugador Raúl Asencio será sometido mañana a una intervención quirúrgica a causa de una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha», informó el club en un comunicado. El parte confirma la decisión de recurrir a la cirugía para tratar la lesión. El periodo estimado de recuperación es de entre dos y tres meses, aunque su evolución después de la intervención marcará los pasos hacia el regreso.

La noticia supone un golpe para Asencio, que tendrá que detener su actividad competitiva y centrarse en la recuperación. El central afronta ahora una etapa en la que la prioridad será superar la operación y avanzar con garantías antes de volver al trabajo sobre el césped. Su retorno dependerá de la respuesta de la zona afectada y de la posterior puesta a punto.

Otro problema para la defensa

La ausencia del canterano reduce las alternativas de Mourinho en el eje de la zaga. El entrenador pierde a un futbolista con el que podía contar para repartir esfuerzos y responder a las exigencias de un calendario que combina Liga y Champions. Con Asencio fuera durante varias semanas, tendrá que ajustar sus planes y administrar los minutos de los centrales disponibles.

El contratiempo llega, además, mientras Militao continúa avanzando en su recuperación. El brasileño ha vuelto a compartir trabajo con el grupo, pero el Madrid mantiene la cautela y no quiere que las necesidades del equipo aceleren su regreso. La baja de Asencio aumenta la dificultad para el entrenador, sin modificar la prioridad de proteger a los jugadores que están recuperándose.

Se pierde un tramo clave de la temporada

El plazo de entre dos y tres meses deja a Asencio fuera de los compromisos de octubre, incluido el Clásico, y condiciona su participación durante el resto del otoño. El Real Madrid deberá afrontar ese periodo sin una de sus opciones defensivas, precisamente cuando necesita continuidad para corregir las dudas del comienzo de curso.

Asencio iniciará después de la intervención su camino de vuelta. La operación ya está confirmada y el objetivo será recuperar al central con garantías. Para Mourinho, supone otra ausencia que gestionar. Para el jugador, un parón obligado antes de volver a competir por un sitio en el equipo.