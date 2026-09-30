Semana clave para Asencio: el Real Madrid valora si se tiene que operar o no de la tibia

Raúl Asencio quiere volver a sentirse futbolista al cien por cien. El defensa del Real Madrid estudia junto a los médicos todas las opciones para superar la fractura por estrés que arrastra en la tibia derecha. Todavía no ha tomado una decisión sobre el siguiente paso, pero espera hacerlo en los próximos días. El objetivo es claro: dejar atrás las molestias y volver a entrenarse y competir al nivel que exige su juego.

El problema se remonta a la pasada temporada. Asencio continuó jugando pese al dolor en una defensa castigada por las lesiones. Durante meses asumió el esfuerzo de competir sin estar en las mejores condiciones, pero el descanso del verano no terminó de solucionar la lesión. La tibia sigue dándole problemas y el futbolista se encuentra ahora ante una decisión importante para su futuro inmediato.

Los tratamientos conservadores son habituales en las fracturas por estrés y han sido la primera vía para intentar su recuperación. A veces son suficientes; otras, las molestias persisten y hay que estudiar nuevas opciones. Eso es lo que está haciendo Asencio, sin descartar ninguna posibilidad y sin precipitar una decisión que debe permitirle recuperarse bien.

Un defensa que necesita estar a pleno rendimiento

La cuestión no es únicamente cuándo podrá jugar, sino cómo podrá hacerlo. Asencio es un central muy físico. Su fútbol exige intensidad, potencia y capacidad para imponerse en cada acción. Es un portento físico, pero sabe que con esta molestia le resulta imposible dar su cien por cien. Entrenarse por debajo de ese nivel supone un contratiempo importante tanto para él como para el Real Madrid.

Por eso quiere cortar de raíz un problema que lleva demasiado tiempo acompañándole. Volver antes no serviría de mucho si la tibia le impide exigirse como acostumbra. El futbolista está animado y tiene ganas de arrancar con fuerza, pero también es consciente de que necesita hacerlo sin dolor.

El quirófano, una opción sobre la mesa

La operación figura entre las alternativas que se están estudiando, aunque a día de hoy no está decidida. Si finalmente se opta por esa vía, la recuperación posterior sería de aproximadamente dos meses, siempre sujeta a la evolución del jugador. Tampoco hay una fecha fijada para comunicar qué camino seguirá: podría resolverse esta semana o en los próximos días.

Asencio afronta la situación con ánimo. Después de convivir durante meses con las molestias, su prioridad es encontrar la solución que le permita cerrar definitivamente esta etapa. Quiere volver a sentirse fuerte, entrenarse sin limitaciones y competir como sabe. Esa será la clave de la decisión que está valorando.