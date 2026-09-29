Ancelotti defiende a Vinicius tras sobresalir con Brasil: «No está a su mejor nivel, pero marca la diferencia»

Carlo Ancelotti ha hablado tras la victoria de Brasil en Australia y ha aprovechado para hacer una defensa férrea de Vinicius. El futbolista del Real Madrid sobresalió, liderando a su selección hacia la victoria, generando junto a Endrick uno de los goles y provocando y transformando un penalti que supuso el cuarto gol de la canarinha. El entrenador italiano habló tras el encuentro y reconoció que, aunque Vinicius «no está a su mejor nivel, puede marcar la diferencia». Además, Ancelotti señaló que «hay que ser paciente con él» y dejó claro que «merece» esa paciencia.

«Es un jugador fundamental para la selección, para Brasil, para mi historia futbolística y para el futuro. ¿Está en su mejor momento? No, pero es el principio de temporada. También cuando no está a su mejor nivel puede marcar la diferencia, como ha hecho hoy. Con él hay que ser paciente porque merece esta paciencia», ha señalado el técnico.

«Fue un partido muy entretenido, un partido abierto», resumió el técnico italiano en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en Brisbane, en la que destacó la intensidad de ambos equipos y la respuesta de su selección después de verse por detrás en el marcador.

Brasil se adelantó a los tres minutos, pero Australia remontó antes del descanso. Raphinha, capitán y autor del empate de penalti en el minuto 45, tuvo que ser sustituido al descanso por molestias en el muslo, una circunstancia sobre la que Ancelotti no hizo mención en la rueda de prensa posterior.

Con Raphinha ya fuera del campo, Brasil encontró una nueva respuesta tras el descanso. Bruno Guimaraes puso el 2-3 en el minuto 69 y Vinicius Junior sentenció diez minutos después desde el punto de penalti, después de sufrir una falta de Nestory Irankunda.

Ancelotti explicó además el cambio de lanzador en el segundo penalti, ya que Raphinha es el encargado habitual de los penaltis y Bruno Guimaraes era la siguiente opción, pero el centrocampista ya había marcado. «Creo que Vini merecía marcar un penalti. Lo tiró bien y marcó», explicó el también extécnico del Real Madrid.

El técnico italiano quiso poner en valor también la actuación de Australia, que volvió a competir de tú a tú con Brasil después del empate a uno de la semana anterior en Townsville. «Nos presionaron muy bien», señaló Ancelotti, que reconoció que la intensidad de los australianos provocó dificultades a Brasil para iniciar el juego desde atrás. «Son un equipo muy bueno», añadió.

Ancelotti consideró que Australia había planteado el encuentro de una manera diferente al primer amistoso y que su presión alta sorprendió a Brasil. Pese a ello, destacó la reacción de sus jugadores y su capacidad para mantener la intensidad hasta el final. «Brasil puede tener más calidad que ellos, pero están muy bien organizados. Una selección realmente buena», resumió el técnico.