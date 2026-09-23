Ancelotti promete al madridismo el regreso del mejor Vinicius: «Es uno de los mejores del mundo»

Carlo Ancelotti conoce perfectamente de lo que es capaz de hacer Vinicius Junior. El seleccionador de Brasil le tendrá de vuelta para este parón de selecciones después de las duras críticas que ha recibido por su nivel en el Real Madrid. Un guion que el italiano no compra y prometiendo al aficionado madridista que su delantero está camino de regresar a su mejor nivel.

El italiano puede presumir de haber podido sacar el Vinicius que fue bicampeón de Champions y rozó el Balón de Oro. Una estrella que se fue apagando desde que el técnico abandonó el Santiago Bernabéu en verano de 2024. Pero, aunque ya no trabaja con él día a día en Valdebebas, Carletto sabe que tiene capacidad de sobra para redimirse: «Quizás este no sea su mejor momento, pero en el Mundial lo hizo muy bien. Un jugador no siempre puede estar al 100%. Su calidad es indiscutible. Es un jugador fantástico, uno de los mejores del mundo. Estoy seguro de que estará en su mejor nivel en los próximos partidos», confesó.

Después de estrellarse en la Copa del Mundo cayendo en cuartos, Brasil jugará estas semanas tres partidos amistosos contra Australia, India y Singapur. «Estamos trabajando para construir una nueva generación de jugadores. Tenemos una base que viene del Mundial. Estamos concentrados en preparar la Copa América en 2028 y el Mundial 2030». Hace tres semanas, Ancelotti fue a Valdebebas para saludar tanto a Mourinho como a los jugadores brasileños. Vinicius y Endrick entraron en la lista para este parón para coger rodaje y alejarse del ruido de Chamartín.

Vinicius necesita un reseteo

El papel de Vinicius en el Real Madrid es complicado. Su titularidad a la vuelta del parón está en el aire y deberá aprovechar el parón para coger confianza para un octubre crucial para cambiar el rumbo de la temporada. Mourinho deberá decidir si tiene crédito para seguir siendo titular indiscutible y cambiar en el césped para así despejar las dudas.

Diomande es la alternativa que se baraja, y Vinicius sabe que necesita un giro radical. Ancelotti le dará confianza en Brasil. Una oportunidad de alejarse de la presión para regresar a lo que era y volver a maravillar al Bernabéu, tal y como pronostica el italiano.