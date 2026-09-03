Ancelotti augura una «gran temporada para el Real Madrid”: “Mourinho y yo nos pasamos ideas y mensajes»

Carlo Ancelotti se ha pasado por Valdebebas y ha reconocido el gran trabajo que está haciendo José Mourinho en el Real Madrid. El seleccionador de Brasil y ex entrenador merengue aprovechó su viaje a la capital española para reencontrarse con la plantilla madridista. Un emotivo momento en el que el italiano dejó un análisis de cómo ve la influencia del portugués en este arranque de temporada.

«Estoy aquí en una doble posición, como entrenador de la selección de Brasil y, de manera privada, a saludar y volver a un sitio donde estuve mucho tiempo y encontrar a jugadores brasileños que se están recuperando. Ha sido una mañana bonita. Tengo buena relación con Mourinho desde hace mucho tiempo, nos pasamos ideas, mensajes. Estoy contento de que esté aquí, en este gran club que es el Real Madrid, y que conoce muy bien. Lo va a hacer muy bien. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo aquí», declaró ante los medios del club.

Con 9 puntos de 9, el Real Madrid comparte liderato con el Barcelona de Hansi Flick. Una imagen que prueba la nueva mentalidad que ha instalado Mourinho: «El equipo empezó muy bien. Un poco de dificultad al principio, pero poco a poco jugó mejor el segundo, hizo un gran partido contra la Real Sociedad y ahora empiezan los partidos importantes en Liga con el Betis y la Champions con el Inter. Creo que el equipo está bien preparado con los nuevos fichajes, que van a aportar mucho. Va a ser una gran temporada para el Real Madrid», añadió Carletto.

El entrenador más laureado de la historia del club aún se siente parte del Bernabéu a pesar de su nueva vida en Brasil: «El Real Madrid es casa, es familia, es todo. Lo he pasado muy bien aquí y tengo un recuerdo fantástico. He pasado de entrenador a aficionado o primer aficionado y cuando juega el Real Madrid me pongo enfrente de la televisión», comentó.

Sobre el Mundial, Ancelotti asegura que ahora comienza una nueva etapa: «Terminó con una generación de futbolistas, de grandes futbolistas, y tiene que empezar una nueva generación. Estamos evaluando sobre todo a los jóvenes brasileños que están en todo el mundo y empezar a programar una nueva generación que pueda llegar al 2030 con ambición, calidad e intentar competir con todos los equipos del mundo. La generación de los 20 años es muy buena ahora y en los próximos partidos amistosos vamos a aprovechar mejor para conocer a estos jóvenes», concluyó Carlo.