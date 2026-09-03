Carlo Ancelotti vuelve a su casa: visita a Mourinho y los jugadores en Valdebebas

Carlo Ancelotti ha vuelto a la que durante seis años, divididos en dos etapas (2013-2015 y 2021-2025), fue su casa. El italiano, seleccionador de Brasil, ha visitado a la plantilla del Real Madrid este jueves en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde ha saludado a José Mourinho, nuevo entrenador del equipo blanco, y a los jugadores.
De la última plantilla que dirigió, quedan Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Fede Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Endrick y Brahim Díaz.
Ancelotti saludó amablemente a ellos y al resto de futbolistas en un reencuentro muy agradable antes del partido de Liga de este viernes contra el Betis en La Cartuja (21:00 horas).