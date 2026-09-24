Militao sigue los pasos de Vinicius y ficha por Roc Nation

Eder Militao está organizando su vida, tanto deportiva como personal. El central, mientras continúa recuperándose de su lesión de larga duración, ha hecho un cambio crucial de cara a su futuro. Y es que el brasileño habría fichado por Roc Nation, la agencia de representación de compañeros como Vinicius y Endrick, entre otros muchos futbolistas más importantes del planeta.

Una empresa que lleva también a Diomande y que decidió dar el salto para tener a Militao entre sus grandes firmas: «El mejor central del mundo», así le definió el CEO de Roc Nation. Hay que recordar que desde finales de 2024 no tenía ningún representante, por lo que ahora sí tendrá a alguien que negocie sus condiciones de cara al futuro. Un movimiento también estratégico de una empresa que ha ido creciendo estos últimos años, especialmente a raíz de su conexión con el Real Madrid.

Militao tiene contrato hasta junio de 2028 y su futuro es una incógnita. En las últimas semanas se ha ejercitado en el césped de Valdebebas, aunque aún sigue haciendo trabajo en solitario y con un plan específico para trabajar en su vuelta. El objetivo es que llegue para el mes de octubre, pero tampoco quieren apurar los plazos. Un paso crucial para reforzar la defensa con uno de los jugadores que ha tenido más peso en los últimos años.

Con la lesión de Konaté, Mourinho ahora mismo cuenta con centrales sanos como Huijsen, Rüdiger y Asencio. La temporada es muy larga y la vuelta de Militao es anhelada en Valdebebas. Mientras trabaja para volver, su entorno se mueve para que el brasileño centre su futuro, ya sea continuando en el Real Madrid o buscando otro destino.