Konaté da el susto con Francia: vuelve a Madrid, pero llegará al Villarreal

Susto con Ibrahima Konaté. El central abandona la concentración de la selección francesa después de sufrir un esguince leve en la rodilla derecha durante el entrenamiento del martes. Francia ha decidido no correr ningún riesgo con el defensa, que regresa a Madrid, mientras que Leny Yoro ha sido convocado para ocupar su lugar durante este parón internacional.

Konaté pasará por Valdebebas para someterse a nuevas pruebas con los servicios médicos del Real Madrid, aunque todavía está por determinar si los exámenes se realizarán este miércoles o el jueves. Las primeras exploraciones realizadas en Francia han descartado gravedad, por lo que existe tranquilidad alrededor del estado físico del central. El Real Madrid quiere comprobar personalmente el alcance de las molestias y controlar su evolución durante los próximos días.

En principio, su presencia contra el Villarreal no corre peligro. El Real Madrid no vuelve a competir hasta el próximo 10 de octubre, por lo que Konaté tendrá tiempo suficiente para recuperarse completamente del esguince. Su regreso anticipado permitirá además que el cuerpo médico madridista controle desde el primer momento su recuperación. Una lesión que provoca preocupación inicial en pleno parón, pero que, a falta de las pruebas que se realizarán en Valdebebas, se queda en un susto.