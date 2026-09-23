Bellingham pedirá una mejora de contrato al Real Madrid a final de temporada

Jude Bellingham pedirá una mejora de sueldo al Real Madrid a final de temporada, cuando el club blanco comience a negociar la ampliación de su contrato, que expira en 2029. El nuevo contrato suscrito este verano entre el club blanco y Vinicius será una de las referencias del crack inglés en sus conversaciones con la entidad que preside Florentino Pérez.

Si este verano en el Real Madrid ha estado marcado por la renovación de Vinicius, el de 2027 será el de Bellingham. El centrocampista, que termina contrato con el club blanco en junio de 2029, tiene la intención de ampliar su vinculación con el Madrid pero con una mejora de sus condiciones económicas actuales, que ya fueron revisadas al alza al final de su primera temporada.

Jude Bellingham llegó al Real Madrid en el verano de 2023 después de que el club blanco pagara al Borussia Dortmund 120 millones de euros entre el fijo y los variables. El inglés se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club blanco, pero su impresionante rendimiento en los primeros seis meses mejoró todas las expectativas y nadie volvió a preguntarse si su precio había sido excesivo para un centrocampista de apenas 20 años.

Bellingham es intocable

Conquistó Liga y Champions en su primera temporada en el Real Madrid y sólo la inoportuna lesión en el hombro en un partido ante el Rayo en el mes de noviembre le impidió cerrar una temporada de Balón de Oro. Desde el club se entendió que era uno de los jugadores franquicia del equipo entrenado entonces por Ancelotti y que tenía madera de líder del proyecto, así que se le puso un nuevo salario acorde con su estatus.

Ahora Bellingham ha visto cómo con la llegada de Mbappé, que aterrizó en el Real Madrid un año después que él como agente libre y con una enorme prima de fichaje, y la renovación de Vinicius, su sueldo está lejos de lo que cobran sus dos compañeros en la BMW. Y el final de esta temporada puede ser el momento oportuno, según cómo transcurra el curso, para que el inglés reclame su mejora.

En el Real Madrid están tranquilos con el futuro de Jude Bellingham, al que siguen considerando uno de los iconos del equipo tanto en el campo como en la parcela de los ingresos por marketing. Saben que, una vez finalizada la temporada, será el momento de iniciar las conversaciones para una ampliación de su contrato, pero no hay ni prisa ni van a aceptar presiones.

Nadie en la cúpula del club blanco duda de la calidad de Bellingham, al que consideran uno de los cinco mejores futbolistas del mundo, pero tampoco están dispuestos a poner el riesgo la viabilidad económica del club ni en el corto ni en el largo plazo. Esa es una de las líneas rojas de Florentino Pérez, que está dispuesto a ser generoso con Bellingham, igual que lo ha sido con los otros cracks del Real Madrid, pero siempre que el nuevo contrato del crack inglés encaje dentro de las líneas maestras trazadas por el club.