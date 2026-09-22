Antiviolencia propone multar con 10.000 euros a dos radicales que intimidaron a un menor por llevar la camiseta del Real Madrid

La violencia sigue presente en el fútbol español. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, Racismo, Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto multar con 10.000 euros a dos radicales por intimidar a un menor por llevar la camiseta del Real Madrid. Un hecho que no ocurrió en un partido en el que jugaban los de José Mourinho.

Los hechos ocurrieron en el Racing-Elche el pasado 28 de agosto. Antes de entrar al estadio, dos aficionados increparon a una menor de edad que vestía la elástica madridista. Según detalla el informe, «cuando el menor se dirigía desde los vomitorios de la grada norte a su localidad en compañía de sus familiares, numerosos aficionados presentes en la grada secundaron la acción de los radicales, profiriendo insultos de índole racista y amenazas de muerte contra el menor».

Unos hechos por los que piden la sanción de 10.000 euros y la prohibición del acceso a recintos deportivos por un periodo de 12 meses a los dos radicales. Un suceso muy similar al que también se ha propuesto sanción después de que tres individuos agredieran a un aficionado que vestía la camiseta de la Selección española durante la final del Mundial en la plaza Emilio Campuzano de Bilbao. Por el que piden una sanción de 5.000 euros y otros 12 meses sin entrar a estadios.

No es la primera vez que llevar una camiseta del Real Madrid ha derivado en momentos tensos. En las inmediaciones del Metropolitano en el derbi de la semana pasada, varios ultras trataron de intimidar a aficionados para que no llevaran nada del conjunto blanco. Incluso hubo insultos y lanzamientos de objetos. Lamentables sucesos que ponen en el foco el lado más oscuro del fútbol, llegando incluso a amenazar a un menor por lucir la camiseta de su equipo favorito en un estadio.