El CTA mantiene la censura sobre el penalti de Pubill en el derbi y reconoce el error por no expulsar a Kang-in Lee

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha reconocido en su programa semanal de Tiempo de revisión el error de Trujillo Suárez por no llamar a Ortiz Arias para que expulsara a Kang-in Lee. Lo que pasan por alto –como si no hubieran visto las imágenes que no se vieron en televisión– es el penalti por mano de Pubill a centro de Mbappé. Nuevamente, la inteligencia artificial de la Liga y el CTA que supuestamente elige las jugadas vuelve a tomar a los espectadores por tontos y no valora una jugada trascendental, puesto que sucedió en la primera parte, con 0-0 en el marcador.

No se vio en directo y no se ha analizado después. El penalti de Marc Pubill por mano en el área a centro de Mbappé no ha sido valorada por el Comité, que la oculta igual que lo hizo la realización de la Liga. El central del Atlético tenía los brazos recogidos en la espalda ante un balón desde el lateral y saca el brazo para llevarlo en dirección al balón, cortando la trayectoria del envío. Vinicius, que estaba a su espalda, pidió penalti, pero no se consideró.

Desde el VAR, Trujillo Suárez volvió a pasar por alto la acción. Como hiciera también en la entrada dura de Kang-in Lee que lesionó a Valverde, el árbitro de VAR no intervino para tratar de enmendar el error de Ortiz Arias y sus asistentes. La acción no deja lugar a dudas, pero en su momento no se revisó y, ahora, el CTA también prefiere pasarla por alto y no hablar de ella.

Kang-in Lee tuvo que ser expulsado

Los árbitros han reconocido que tanto Ortiz Arias –que tenía una visión espléndida de la acción– como Trujillo Suárez, que estaba en el VAR, erraron al no sancionar con tarjeta roja la acción de Kang-in en el derbi. Un planchazo en el tobillo que, además, lesionó a Valverde. El uruguayo sufre un esguince de grado 3 y no ha podido irse con su selección en este parón, siendo baja con los madridistas las próximas dos semanas.

«Kang-in se lanza a cortar un avance. Impacto con los tacos en la pierna, torsión de la articulación y riesgo alto de lesión», indican. Una acción muy peligrosa que pasaron por alto en directo. Desde la cámara que lleva el árbitro incoporada no se apreció claramente, debido a la rapidez con la que se desarrollan los hechos, pero desde el VAR debían haberle requerido para que valorase la expulsión del surcoreano. «Error claro y manifiesto del árbitro. El VAR debió intervenir», señalan en el programa de análisis de las jugadas.

Acierto con Huijsen y ‘Cuti’ Romero

También analizan el penalti de Huijsen, en el que reconocen el error de Ortiz Arias al no expulsarle de primeras y el acierto del VAR por intervenir, y la acción entre el Cuti Romero y Bellingham, donde señalan que hubo acierto de Trujillo Suárez por llamarle a revisar la acción por una confusión de identidad, tras haber amonestado de primeras al inglés. Entran a analizar y explicar profundamente esta última acción.

«Cuti Romero, tras jugar el balón, pisa la pierna de Jude Bellingham. Intensidad con alta carga interpretativa. Miguel Ángel confunde el sentido de la infracción. El pisotón se produce en el mismo incidente evaluado por el árbitro. El VAR le recomienda una revisión por confusión de identidad. El árbitro evalúa el pisotón como temerario. El VAR acertó al intervenir por confusión de identidad», detallan.