El Real Madrid estalla contra Tebas y pide un cambio al frente de la Liga

El Real Madrid eleva definitivamente el tono contra Javier Tebas. El club blanco ha emitido un durísimo comunicado en el que acusa al presidente de la Liga de utilizar su posición institucional para atacar reiteradamente a la entidad madridista y, además, da un paso más al considerar que el fútbol profesional español necesita «con urgencia» un dirigente capaz de gestionar la competición desde la neutralidad.

En el Real Madrid consideran «intolerable» la actitud de Tebas y muestran su preocupación porque la persona encargada de representar los intereses de todos los clubes mantenga, según denuncia la entidad, una actitud reiterada contra el conjunto blanco. El comunicado refleja una ruptura institucional absoluta entre ambas partes y vuelve a evidenciar una relación completamente deteriorada.

El Madrid estalla contra Tebas

El origen de esta nueva respuesta está en una intervención de Tebas a propósito del artículo publicado por un periodista en un medio digital. El Real Madrid considera especialmente grave que el presidente de la Liga reaccionase contra el club y entrase incluso a valorar su estrategia deportiva.

Para la entidad madridista, esto supone «un despropósito total e irresponsable». El Real Madrid entiende que Tebas debería dedicar sus esfuerzos a reforzar la confianza en las instituciones y garantizar la imparcialidad de la competición en lugar de emplear sus canales personales para desacreditar públicamente al club.

«La Liga necesita con urgencia un dirigente»

Pero el comunicado no se queda únicamente en una defensa frente a Tebas. El Real Madrid cuestiona directamente el modelo de dirección actual de la Liga y reclama un cambio. Considera que la competición necesita un dirigente que comprenda la obligación de neutralidad inherente al cargo y sea capaz de desarrollar todo el potencial del fútbol profesional español.

El mensaje final es especialmente contundente. El Real Madrid recuerda que «el presidente de la Liga no es el dueño de la competición», sino un gestor que está al servicio de los clubes que forman parte de ella.

Una declaración que lleva el enfrentamiento entre el Real Madrid y Javier Tebas a otro nivel. El club blanco ya no cuestiona únicamente determinadas decisiones o declaraciones del presidente de la Liga. Ahora pone directamente sobre la mesa la necesidad de un nuevo liderazgo al frente de la competición.