Los árbitros han perdonado ya cuatro rojas a los rivales del Real Madrid en sólo siete partidos de liga

Calatrava del Espanyol. Osorio del Elche. Cuti Romero y Kang-in Lee del Atlético de Madrid. A los rivales del equipo blanco les han perdonado cuatro tarjetas rojas en sólo siete partidos de liga. Todos ellos, además, con resultados ajustados. Los árbitros de Fran Soto no han empezado nada bien el campeonato, pero en lo que se refiere al Real Madrid, hay errores que siguen sin entenderse.

En los siete partidos que ha jugado el equipo de José Mourinho en lo que va de liga, sólo ha habido una tarjeta roja: la de Huijsen en el derbi madrileño por el penalti cometido sobre Giuliano Simeone. Sin embargo, los rivales del Real Madrid no han visto todavía ninguna cartulina roja. Y no será porque no hubo ocasiones para enseñarlas.

Empezando por el primer partido, el duelo ante el Espanyol, en el que Sánchez Martínez perdonó la expulsión a Calatrava tras hacer varias patadas duras, especialmente una por detrás y sin balón a Vinicius. Incluso con amarilla ya, el jugador del Espanyol hizo una durísima entrada sobre Carreras que era también cartulina. No fue expulsado.

En la sexta jornada de Liga, Osorio, del Elche, propinó un brutal codazo a Huijsen de forma intencionada. Ni Gil Manzano en el césped ni González Francés en el VAR quisieron pitar nada: esta acción se saldó con una simple falta. No hubo ni amarilla. Fue la segunda tarjeta roja perdonada a un rival del Real Madrid.

Ya en el derbi del pasado domingo, Ortiz Arias perdonó la expulsión al Cuti Romero (por la acción con Bellingham en la que sacó amarilla incluso viéndolo por televisión) y a Kang-in Lee por su durísima entrada al tobillo a Fede Valverde, que acabó lesionado. Sobre todo la del coreano no deja lugar a dudas, aunque la de Romero sí puede entrar en debate. Pero, al fin y al cabo, es como mínimo otra tarjeta roja de la que un rival del Real Madrid se salva.

En siete partidos, cuatro rojas perdonadas a los rivales del Real Madrid, tres de ellas muy claras (Calatrava, Osorio y Kang-in Lee), jugadas que no dejan lugar a las dudas. En ninguna se vio la tarjeta y el Real Madrid tuvo que seguir jugando contra 10 cuando al equipo blanco sí se le castiga cuando hace una infracción de expulsión. Todas las acciones, además, se produjeron con resultados igualados, en partidos todavía abiertos.