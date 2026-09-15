Gil Manzano vuelve a hacer de las suyas en Elche: Osorio propina un codazo intencionado en la cara a Huijsen y no fue ni amarilla

Jesús Gil Manzano es sinónimo de polémica casi siempre y más si se cruza con el Real Madrid. El colegiado volvió a hacer de las suyas al no ver un claro codazo de Abiel Osorio a Dean Huijsen por el que debió ser expulsado. Aunque más grave fue que el VAR lo pasara por alto. El futbolista del conjunto franjiverde, que luego marcó el gol del empate a dos, propinó un codazo tremendo al central, desentendiéndose por completo del balón. De hecho, se va contra el internacional español, saca el codo para darle y deja que el balón pase de largo. No le mostraron ni amarilla.

La acción fue en la primera parte, cuando el Real Madrid ganaba aún por 0-1 y luego llegaría el segundo gol, obra de Mbappé. En la segunda mitad, Osorio sería protagonista, aunque debería estar expulsado. Marcaría el gol con el que el Elche se acercaba en el marcador. Daba vida a su equipo aunque no tenía que estar jugando. Empataría después Fer Niño, pero Carlos Espí marcaría el tercer y definitivo gol de los de Mourinho, con el que sumaron los tres puntos.

El fallo de Gil Manzano es más que evidente, pero más grave aún es el de González Francés, que estaba en el VAR. El colegiado canario debía estar a otra cosa en la Sala VOR, puesto que no llamó al extremeño para que revisase la acción, cuando claramente se ve cómo Osorio se desentiende totalmente del balón para irse a por Huijsen y saca el codo cuando va a chocar.

Esta acción no justifica para nada la mala segunda parte que hizo el conjunto blanco. Pese a ir por delante en el marcador por 0-2 ante un equipo que está peleando por la permanencia y que apunta a tener serias complicaciones para lograrla, se relajaron, comenzaron a pensar en el derbi y estuvieron a punto de que se les escapara. Fue una segunda mitad malísima de los blancos, pero viendo la acción de Osorio, el partido podría haber sido muy distinto con su expulsión.