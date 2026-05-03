El VAR retrata a Gil Manzano tras expulsar a El Hilali por una falta a Vinicius

El VAR no tardó en aparecer en el Espanyol-Real Madrid, para corregir a Gil Manzano. El colegiado había expulsado a El Hilali por una entrada sobre Vinicius. No sabemos qué interpretó el árbitro, pero expulsó al jugador del conjunto catalán de manera muy rigurosa. Lógicamente, Figueroa Vázquez consideró que la entrada no era suficiente para echar a un futbolista, por lo que le llamó para que viera la imagen en el monitor y Gil Manzano no tardó en desdecirse, cambiando la roja por amarilla.

El jugador del Espanyol se las había tenido ya con Vinicius desde el inicio del encuentro. Tras una acción en la que El Hilali empujó al brasileño, llegó la falta en la que le metió la pierna cuando el balón no estaba en disputa. Gil Manzano le mostró la roja sin pensárselo, ante la incredulidad de todos. Sin embargo, no tardaban en llamarle desde el VAR para que revisara la jugada.

Después de una rápida comprobación en el monitor, el extremeño rectificaba su decisión inicial. En lugar de mostrarle la tarjeta roja, le enseñaba una amarilla. De esta manera, el VAR volvía a poner en evidencia el pésimo nivel de Gil Manzano, que esta temporada se ha visto envuelto en multitud de acciones polémicas. La de este partido, entre El Hilali y Vinicius, era una más a la lista.