Primera misión cumplida para el Real Madrid

El Real Madrid tiene pocos objetivos en lo que resta de temporada, pero desde el vestuario madridista se han motivado con pequeños retos. Uno de ellos, ganar sin un Mbappé lesionado de gira por Europa. El segundo, evitar el pasillo. Misión cumplida. Los blancos no tendrán que hacer homenaje al Barcelona el próximo domingo en el Camp Nou.
El siguiente reto que tienen los blancos es evitar el alirón en su cara. Para ello, deberán ganar al Barcelona en el Clásico. No les queda otra. No les vale nada más. Solo una victoria les permitiría evitar fiestas a las que no quieren ser invitados.
Vinicius evita el pasillo
Siempre está. Siempre aparece. Siempre da la cara. Siempre se puede contar con él. Está más o menos acertado, pero siempre se puede contar con él. No se puede decir lo mismo de todos. Vinicius estará mejor o peor, pero nunca dice no; siempre aparece para ayudar o sumar, ya sea más o menos. Así lo hizo en Cornellá, evitando un marrón para el Real Madrid.
Vinicius hizo los goles que dieron la victoria al Real Madrid ante el Espanyol. Dos dianas que no valen para nada en cuanto a lo competitivo, ya que los blancos siguen a once puntos de un Barcelona que no levanta el pie, pero por lo menos evitó que sus compañeros -y él también- tengan que hacer un pasillo a los azulgranas, lo que no sería plato de gusto.
Fran García parte con ventaja
Fran García fue el elegido por Arbeloa cuando se lesionó Mendy. Llamó la atención. O no. El salmantino eligió al de Bolaños de Calatrava, dejando a Álvaro Carreras en el banquillo. El gallego puso carita, una más, pero poco le importó al entrenador madridista, que dio la oportunidad al otro canterano, que ha demostrado en todo momento una grandísima profesionalidad.
Otra vez Mendy
Mendy se rompió a los 12 minutos del encuentro que enfrentó a Espanyol y Real Madrid. El francés comenzó una carrera para corregir en un pase largo, pero en medio de la carrera se tiró al césped. El galo se llevó las manos a la parte superior del muslo derecho e, inmediatamente, pidió el cambio. Dice adiós a lo que resta de temporada. Este lunes pasará pruebas médicas para conocer el estado exacto de su dolencia.
Las notas del Real Madrid
- Lunin: 8
- Trent: 7
- Rüdiger: 7
- Huijsen: 7
- Mendy: 5
- Tchouaméni: 7
- Valverde: 6
- Thiago Pitarch: 6
- Bellingham: 6
- Brahim: 6
- Vinicius: 9
- Fran García: 7
- Gonzalo: 5
- Mastantuno: 5
- Camavinga: 5
- César Palacios: 5
- Arbeloa: 7