El Real Madrid retrasa la llamada

El Real Madrid no tiene prisa a la hora de buscar un nuevo entrenador. La decisión de que no continúe Arbeloa está tomada, pero por el resto todo puede esperar. Es el mensaje que se transmite desde la planta noble de Valdebebas cuando se aborda una de las decisiones más importantes de cara a la próxima temporada: la elección del nuevo técnico. En contra de lo que suele ocurrir en este tipo de escenarios, donde los nombres empiezan a circular y las filtraciones se disparan, en el club blanco reina la calma. Total.

A día de hoy, la situación es clara: el Real Madrid no ha contactado con ningún técnico. Ni negociaciones abiertas ni conversaciones avanzadas. Nadie de la cúpula madridista ha levantado el teléfono para hablar con ningún candidato. La hoja de ruta pasa por reflexionar, analizar y decidir sin ningún tipo de presión.

En el club consideran que no es momento de precipitarse. La decisión sobre el banquillo es estructural y marcará el rumbo del proyecto en los próximos años, por lo que se quiere acertar plenamente. Por eso, se trabaja con discreción y sin plazos marcados, valorando perfiles y escenarios, pero sin dar todavía el paso definitivo.

Esta postura encaja con la línea que ya se venía deslizando en las últimas semanas: el Real Madrid necesita tiempo. Tiempo para evaluar lo que ha ocurrido, para definir el modelo de equipo que se quiere construir y, a partir de ahí, elegir al técnico que mejor encaje en esa idea. No hay urgencias, ni siquiera aunque el ruido mediático apunte en otra dirección.

Klopp no entra en los planes

En ese sentido, uno de los nombres que más ha sonado fuera del club, el de Jürgen Klopp, nunca ha estado realmente sobre la mesa. Desde dentro lo tienen claro: el técnico alemán no ha formado parte de ninguna lista de candidatos. Ni ahora ni antes. Su situación, además, tras su etapa en el Liverpool, no encaja con lo que se está valorando en estos momentos en Valdebebas. Querría plenos poderes y necesita tiempo. Ninguna de las dos cosas encontraría en el Bernabéu.

Mientras tanto, la planificación deportiva sigue su curso en otros frentes, pero el banquillo se mantiene en pausa. Una pausa estratégica, no improvisada. En el Real Madrid entienden que elegir bien es mucho más importante que elegir rápido.

Así, el escenario no deja lugar a dudas: no hay contactos, no hay decisiones inminentes y no hay favoritos públicos. Solo análisis interno y tranquilidad. El Real Madrid, una vez más, se mueve a su ritmo. Y ese ritmo, ahora mismo, pasa por no llamar a nadie. Y así será, como mínimo, hasta después del Clásico.