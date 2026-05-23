El heavy metal que necesita el Madrid en la final de la Euroliga: Iron Maiden llena el OAKA un día antes

El Real Madrid necesita sacar su versión más cañera para ganar esta Euroliga. ¿Eso qué significa? Avasallar a su rival en la final desde la línea de triple para provocar que sus torres aparezcan lo menos posible. Sin ninguno de los tres pívots, el equipo blanco no tiene otra opción que jugársela al heavy metal y que le salga cara… como ya probó con éxito en el partido contra el Valencia Basket.

Pues lo cierto es que, cuando quedan algo más de 24 horas para la gran final entre Olympiacos y Real Madrid, el escenario de la misma, el OAKA Arena, ya huele a heavy metal. Y esto se debe al concierto de uno de los grupos más reconocidos a nivel mundial. Iron Maiden actúa este sábado en el Olímpico de Atenas y en el pabellón donde los blancos se juegan su duodécima Euroliga ya se respira ese ambiente de que algo cañero va a suceder…