Horario Real Madrid – Athletic: dónde ver en directo gratis y por TV y a qué hora es el partido de la Liga hoy

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Madrid - Athletic Club de la Liga Este Real Madrid - Athletic Club se juega en el Santiago Bernabéu y es de la jornada 38 de la Liga El Real Madrid se despide de la temporada en una noche en la que Dani Carvajal dice adiós al club de su vida

El Real Madrid y el Athletic Club están listos para despedir la temporada en el Santiago Bernabéu en esta jornada 38 de la Liga en la que los de Chamartín no se juegan nada. Los vascos sueñan con el milagro de meterse en Europa la próxima campaña, pero son conscientes de que no será nada fácil porque necesitan que se den varios resultados a su favor. A continuación te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo este clásico del campeonato liguero español.

Horario Real Madrid vs Athletic Club: cuándo es el último partido de la Liga

El Real Madrid recibe al Athletic Club en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 38 de la Liga. Los pupilos de Álvaro Arbeloa se despiden de una temporada que será para olvidar, pero los aficionados vivirán un momento muy emotivo en Concha Espina, ya que será la última vez que Dani Carvajal se enfunde la elástica merengue. Delante estará un cuadro vasco que tiene opciones matemáticas de clasificarse para competiciones europeas el próximo curso, pero tendrían que darse una serie de resultados, además de que logren la victoria en Chamartín.

A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Athletic Club hoy

La patronal de Javier Tebas ha programado este vibrante Real Madrid – Athletic Club correspondiente a la jornada 38 de la Liga para este sábado 23 de mayo. La organización del campeonato liguero de nuestro país ha fijado el horario del arranque del duelo entre estos dos clubes históricos de nuestro país a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón ruede de manera puntual en el Santiago Bernabéu y que comience al mismo tiempo que los otros ocho partidos que se juegan a la misma hora.

Dónde ver el Real Madrid vs Athletic Club en directo gratis por TV online y en vivo

Movistar+ y Dazn fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputen a lo largo del campeonato. Este Real Madrid – Athletic Club de la jornada 38 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, el cual hay que recordar que es de pago y habrá que estar suscrito a él para disfrutar de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu. Esto quiere decir que este choque entre madridistas y leones no se podrá ver gratis y en abierto por la TV.

Los aficionados del conjunto de Concha Espina, del cuadro vasco y los amantes del fútbol español en general también tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Athletic Club correspondiente a la jornada 38 de la Liga mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También tienen habilitada la página web para que todos los clientes de este operador puedan acceder a ella con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información acerca de todo lo que rodee a este partidazo de la jornada 38 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Athletic Club desde una hora y media antes del inicio del encuentro y una vez se escuche el pitido final en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Paseo de la Castellana.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Athletic Club

Además, todos los hinchas de estos dos míticos clubes de nuestro país que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 38 de la Liga tienen que saber que podrán escuchar gratis por la radio el Real Madrid – Athletic Club. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu y con los otros ocho campos donde hay encuentros para narrar todo lo que suceda en esta fecha de horarios unificados.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Athletic Club

El Estadio Santiago Bernabéu, situado en el distrito de Chamartín, será el campo donde se jugará este Real Madrid – Athletic Club de la jornada 38 que pone fin a la temporada para ambos. Este campo se inauguró en 1947 y tiene capacidad para recibir a más de 80.000 espectadores. Hay que tener en cuenta que en estos últimos años ha sufrido una importante reforma que ha situado a este recinto deportivo entre los más importantes del mundo y entre otros eventos, volverá a acoger un encuentro de la NFL.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado Juan Martínez Munuera para que imparta justicia en este partidazo de la jornada 38 de la Liga Real Madrid – Athletic Club. Raúl Martín González estará al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, advertir a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Santiago Bernabéu para que tome una decisión acerca de la acción dudosa en cuestión.