Carvajal cierra la era dorada del Real Madrid

Dani Carvajal se marcha del Real Madrid y, con él, se cierra la etapa dorada del conjunto blanco que logró seis Champions en 10 años. El chico de Leganés que perseguía su sueño de triunfar en el mejor club de la historia ha cumplido con creces, representando al máximo exponente todo lo que un canterano debe hacer. Gracias a una constancia, a un trabajo y a una resiliencia admirables, ha logrado convertirse en una leyenda del club de sus amores. El capitán se va con 27 títulos en su haber, tras 13 temporadas en el primer equipo, siendo el único futbolista que jugó de inicio las seis finales de la Champions que se ganaron y cerrando una era inimaginable cuando pisó por primera vez el Santiago Bernabéu.

El del Athletic será el último de los 450 partidos que ha disputado por el momento con la elástica madridista. Desde que debutara frente al Betis en la temporada 2013-2014 hasta este sábado ha llovido muchísimo. Por aquel entonces era impensable para él llegar donde ha llegado.

Una temporada le hizo falta en Alemania para ganarse regresar al club, tras conseguir con el Castilla el ascenso a Segunda División. La temporada en el Bayer Leverkusen fue rodada y le permitió volver a casa, en la que había estado desde 2002. Fue dos años más tarde cuando puso la primera piedra de Valdebebas, esa ciudad deportiva de la que se despidió el viernes su canterano más excelente. «Último día donde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí», señalaba.

Ahora le toca despedirse del Santiago Bernabéu, ese en el que ha vivido noches mágicas a lo largo de más de una década. Debutó un 18 de agosto de 2013 y lo hizo directamente como titular. Se ganó rápido la confianza de un Carlo Ancelotti que, desde el comienzo, le prefirió por delante de un Arbeloa que en estos últimos meses apenas le ha dado oportunidades. Esa misma temporada llegaría la primera de las seis Champions que tiene en su haber, igualando junto a Nacho, Modric y Kroos las conseguidas en los años 50 y 60 por Paco Gento.

Carrera plagada de obstáculos y éxitos

Aunque la carrera de Dani Carvajal en el Real Madrid no ha sido nada sencilla. Más allá de los importantes desembolsos del club en jugadores que compitieran por el puesto con él, como Danilo u Odriozola, el verdadero reto del lateral en estos años ha sido superar los problemas físicos. Eliminó alimentos inflamatorios de su dieta para conseguir que las lesiones musculares le respetasen, después de una temporada muy complicada como fue la 2020-2021 y de varias lesiones en momentos importantes, como las que se sucedieron durante las finales de Milán y Kiev.

El drama de Carvajal con las lesiones llega hasta el punto de que nunca disputó una Eurocopa hasta la del 2024, en la que fue uno de los grandes protagonistas de la selección campeona. Para entonces, había dado el mayor golpe encima de la mesa que podía dar. Venía de cuajar la mejor temporada de su vida y, por fin, se le reconocía como una de las grandes figuras del fútbol mundial. Ingresado en ese club de las seis Champions, con golazo incluido en la final contra el Borussia Dortmund, el leganense se ganaba ser considerado uno de los favoritos para el Balón de Oro, junto a Vinicius y Rodrigo.

Quedaba lo peor. En 2024, en un partido ante el Villarreal y al ir a despejar un balón, se escuchó un chasquido, seguido de un alarido que enfrió al Bernabéu. Carvajal abandonaba entre lágrimas el césped y horas después se confirmaba que sufría una triple rotura en la rodilla. Volvería el pasado verano, en el Mundial de Clubes y, aunque comenzó la temporada rindiendo a un gran nivel, volvía a pasar por el quirófano. Nada volvería a ser igual.

El lateral diestro, acostumbrado a sobreponerse a todos los golpes que le daba el fútbol, intentó hacerlo una vez más, pero no ha tenido oportunidad de hacerlo. Pese a estar plenamente recuperado, no ha tenido la continuidad necesaria para valorar en qué estado se encuentra y qué puede ofrecer. Se marcha con esa incógnita, pero con la satisfacción de haber honrado durante tantos años una camiseta que representa su vida entera. El sueño que tenía aquel niño rubio que corría por la banda de Valdebebas está más que cumplido.