El Juvenil del Real Madrid quiere hacer historia: Álvaro López busca ante el Barça un triplete sin precedentes

El Juvenil A del Real Madrid, entrenado por Álvaro López, busca este domingo en Alcalá de Henares un triplete sin precedentes en La Fábrica. El equipo madridista disputa la final de la Copa de Campeones ante el Barcelona a partir de las 11:00 horas en el Municipal El Val. Los blancos pueden proclamarse en la misma temporada como el mejor equipo de España y el mejor equipo de Europa, un hito para la historia dentro de la cantera madridista.

El Juvenil del Real Madrid ha ganado dos tripletes nacionales a lo largo de su historia. La primera ocasión fue en la campaña 16/17 con Guti como entrenador. En aquella plantilla estaba Fran García, jugador actualmente en el primer equipo. Los blancos ganaron la Liga en su grupo de División de Honor, la Copa del Rey y la Copa de Campeones.

La segunda vez que el Juvenil del Real Madrid logró este hito fue en 2023 con Álvaro Arbeloa como entrenador y con jugadores en la plantilla como Gonzalo García, Nico Paz, César Palacios, David Jiménez o Manuel Ángel. Dos generaciones para la historia.

Lo que puede lograr la generación Juvenil del Real Madrid este domingo es dar un paso más en la historia del club blanco. Falta la Copa del Rey, en la que el equipo cayó antes de tiempo contra el Betis, pero se puede lograr un triplete aún más complicado y que nunca antes se ha conseguido en La Fábrica.

En busca de un triplete sin precedentes para el Juvenil del Real Madrid

El equipo de Álvaro López, que empezó a entrenar al Juvenil A a partir del mes de enero (antes estaba al mando Julián López de Lerma, el otro gran artífice de este éxito), ganó la Liga en su grupo de División de Honor con gran superioridad y levantó la segunda Youth League en la historia blanca. Es el mejor equipo juvenil de Europa en estos momentos y ahora quiere serlo de España.

Liga, Youth League y Copa de Campeones es el objetivo del Juvenil A del Real Madrid este domingo. Un triplete histórico y sin precedentes dentro de la cantera blanca. Sería la novena Copa de Campeones en caso de ganarla y el rival será el Barcelona. No hay mejor final que un Clásico y no hay mayor reto que este para buscar un hito que será recordado para siempre.

Con Álvaro López como capitán del barco, la generación de los Javi Navarro, Mateo Garrido, Ariel, Bailón, Melvin, Bruno, Liberto, Espiosa, Gascón, Diego Martínez, Lacosta, Carlos Díez, Alexis Ciria, Barroso, Yeremaiah, Gabri Valero, Adrián Pérez y el resto de jugadores que han participado en el resto de competiciones buscan entrar en la historia de La Fábrica este domingo en una final soñada de la Copa de Campeones ante el Barcelona.