Lamine Yamal se la devuelve a Bellingham tras ganar la Liga en el Clásico: «Hablar es barato…»

Lamine Yamal se la ha devuelto a Jude Bellingham a través de sus redes sociales cobrándose una factura del Clásico de la primera vuelta. «Hablar es barato», escribió la estrella blaugrana. Fue el mismo mensaje que publicó el jugador del Real Madrid tras ganar el Clásico de la primera vuelta.

Las indirectas, las pullitas y las facturas son una cosa habitual entre jugadores del Barcelona y del Real Madrid cuando hay un Clásico de por medio. El que gana siempre se acuerda del rival. Pero en los últimos tiempos, casualmente, Lamine Yamal siempre está en medio.

Tras el Clásico de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, un partido que estuvo muy caliente entre Lamine Yamal y los jugadores del Real Madrid por las palabras del catalán antes del duelo, Jude Bellingham le dejó un recadito al ’10’ culé. «Hablar es barato», escribió tras ganar por 2-1 al Barça y situarse en el liderato.

Meses después, el Barcelona ha mejorado su rendimiento en Liga y el Real Madrid ha hecho todo lo contrario. Tanto, que en el Clásico del pasado domingo, el Barça levantó la Liga tras ganar al Real Madrid. Entonces, a pesar de no jugar, Lamine Yamal se ha cobrado esa factura con Jude Bellingham a través de sus redes sociales.

«Talk is cheap (hablar es barato», ha publicado Lamine Yamal en sus redes sociales este lunes antes de celebrar la Liga con el Barcelona por las calles de su ciudad. Es la misma frase que publicó Bellingham tras ganar el Clásico de la primera vuelta. Idéntica. Por lo que este mensaje de la estrella blaugrana va directamente hacia el jugador inglés del Real Madrid.