Así será la fiesta del Barcelona por la Liga: a qué hora empieza la rúa, calles cortadas, dónde acaba la celebración

El FC Barcelona ya está preparado para celebrar la fiesta por su Liga número 29. El equipo culé llegaba a esta jornada 35 del torneo doméstico con opciones de salir campeón y cantar el alirón. Y así lo ha hecho. La victoria azulgrana en el Clásico de este domingo ha cerrado ya el nuevo título de la Liga para el Barcelona.

Cuándo será la rúa del Barcelona

La rúa del FC Barcelona tras conquistar la Liga será este lunes 11 de mayo después de ganar el título y levantarlo en el Camp Nou delante de su afición. Una fiesta por las calles de la Ciudad Condal que se llevará a cabo durante toda la tarde.

El trayecto de la rúa del Barcelona

El autobús que porte a la plantilla del primer equipo masculino del FC Barcelona con los títulos de Supercopa de España y Liga, realizará un recorrido circular por las calles de la Ciudad Condal. El punto de partida y el final de la fiesta será el mismo: el Spotify Camp Nou. A la rúa de celebración no se unirían las jugadoras del equipo femenino, ya que se esperará a la final de la Champions para que cuenten con una celebración única en semanas posteriores.

En esta ocasión, el Barça sí podrá contar con un recorrido habitual que tuvo que variar la pasada campaña. El motivo fue las obras del Camp Nou, por las cuales la celebración se realizó en el Estadio Olímpico de Montjuic y se varió el camino de la rúa barcelonista. Sin embargo, la afición blaugrana no podrá celebrar en Canaletas, ya que se encuentran en plenas obras de remodelación de la Rambla de Barcelona.

Qué calles de Barcelona se cortan por la rúa

Aún es pronto para conocer el recorrido exacto de la rúa del club culé, pero los ejemplos recientes ayudan a predecir el posible camino del autobús blaugrana. Durante las celebraciones por el triplete nacional conseguido en 2025, varios enclaves céntricos de la Ciudad Condal estuvieron cortados para facilitar el recorrido de la rúa culé. Entre ellos se pueden destacar la Travesía de les Corts, Plaza Cataluña y el Arco del Triunfo; aunque afectó casi en su totalidad a los distritos de Les Corts, El Ensanche y Ciudad Vieja.

Dónde y a qué hora termina la fiesta del Barcelona

La fiesta de celebración del FC Barcelona por su Liga número 29, junto con el trofeo de Supercopa de España, concluirá en el Spotify Camp Nou. Las peculiaridades de la rúa hacen difícil predecir la hora de finalización de los festejos, ya que dependen de la afluencia de público y acostumbran a alargarse. El año pasado, la celebración concluyó alrededor de las 22:00 horas.