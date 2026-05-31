No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 24 de mayo, en la nueva entrega de Una nueva vida, los espectadores de Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Suna descubre que no está embarazada, por lo que Abidin se lleva una enorme decepción. Aun así, se arma de valor para tratar de animarla, en la medida de lo posible. Orhan y Gülgül, contra todo pronóstico, han vuelto a tener un acercamiento en su relación, mientras que Ferit está profundamente preocupado porque no tienen dinero. ¡Están a punto de ir a la quiebra!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han sido testigos de cómo Ferit piensa que solamente puede salvar a la familia hipotecando la mansión. Es consciente de las graves consecuencias de este gesto, pero cree firmemente que no tienen otra opción. Suna, por su parte, descubre que Seyran no puede quedarse embarazada por su enfermedad, y que la única alternativa que tiene entre manos sería la de someterse a un tratamiento que podría poner en peligro su vida. Algo que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 31 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Halis no duda un solo segundo en nombrar a Ferit como nuevo señor. Es más, hasta decide entregarle su anillo, puesto que está cada vez más convencido de que Orhan nunca mereció tenerlo.

Lejos de que todo quede ahí, Orhan se queda completamente descolocado y sin palabras después de descubrir que el bebé que está esperando Betül no es suyo. A pesar de la noticia, le exige que lo mantengan en secreto, al menos por un tiempo. Ferit, por su parte, compra muchas piedras preciosas, pero, al llegar a la mansión, descubre que son falsas y que le han engañado.

Por si fuera poco, Çiçek se arma de valor para confesar a Abidin que es su madre y que no le había buscado antes porque pensaba que estaba muerto. Un pensamiento que cambió de forma radical cuando le vio aparecer en televisión. Como es de esperar, el marido de Suna se queda profundamente en shock. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.