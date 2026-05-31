Es la responsable del renacer de Pixar en 2026: la adorable película familiar que ya tiene fecha de estreno en Disney Plus

El estudio del flexo llevaba unos años de capa caída. Aunque su principal problema no residía en el detrimento de su recaudación económica dentro de la taquilla: Pixar había perdido su esencia. El alma creativa con la que conquistó a millones de espectadores a comienzos de siglo. Monstruos S.A. (2001), Buscando a Nemo (2003), Wall-E (2008)… la compañía se convirtió en un vergel de historias que tenían la capacidad de atraer la retención infantil y de emocionar a los más mayores. Ahora, tras varios títulos dilapidados por la prensa especializada e ignorados por el público, parece que la filial de la casa del ratón ha logrado encontrar el equilibrio y esa senda narrativa que en algún momento perdió. Hoppers, el gran fenómeno de la animación de 2026, ya tiene fecha de estreno en Disney Plus.

Del Revés 2 fue un taquillazo absoluto, pero en el último lustro no son pocos los ejemplos de filmes desangelados por parte de Pixar. Los fans del universo de Toy Story no entendieron, por ejemplo, de qué trataba Lightyear (2022). Tampoco consiguieron una conexión dramática decente con apuestas como Red (2022), Elemental (2023) o Elio (2025). Todo cambió hace tres meses con la adorable película de Daniel Chong. Hoppers recaudó 386 millones de dólares, convirtiéndose por el camino en el mejor debut de una cinta original del estudio desde Coco (2017). Y es que, aunque el trabajo de Chong quedó alejado de la repercusión financiera de la secuela de los sentimientos de Riley, la idea de que la productora vuelva a conseguir plasmar historias que no dependen de franquicias matrices es un signo esperanzador.

‘Hoppers’: ¿Cuándo se estrena en Disney Plus?

El planteamiento de Hopper es sencillo y, por el camino, se apunta a esta moda reciente de animalismo temático de la animación que en pocos días llegará a Disney Plus. Desde el triunfo en la alfombra roja de Flow (2024) hasta el Robot salvaje (2024) de DreamWorks. Al igual que sucedía en la adaptación de los cuentos infantiles de Peter Brown, la trama del largometraje de Pixar combina la tecnología y la ciencia ficción con el amor por la tierra y la naturaleza.

La sinopsis sigue a Mabel, una joven que ama la naturaleza por la conexión que tuvo de pequeña con su abuela. Con una actitud guerrera y sin filtro alguno, intentará por todos los medios proteger un parque natural que va a ser arrasado para la construcción de una carretera. De forma accidental, descubre que su profesora favorita lidera un experimento avanzado que consigue transferir la mente humana al cuerpo de animales robóticos hiperrealistas. Sin pensárselo dos veces, Mabel acaba dentro de la mente de un falso castor para intentar convencer a toda la fauna animal de la zona de recuperar lo que es suyo.

Hoppers estará disponible en Disney Plus a partir del próximo miércoles, 3 de junio.

Verano 2026: el regreso de Toy Story

El streaming en junio recibe la llegada de Hoppers dentro de Disney Plus y, a su vez, Pixar se prepara para lanzar en cines su estreno más esperado y ambicioso. Toy Story 5 aterrizará en las salas el 17 de junio. Una novedad clave para calibrar el reclamo de la franquicia y con la que la major intentará superar la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación.