Malas noticias de METEOCAT: vuelven las lluvias y el frío a estas zonas de Cataluña y avisa

Vuelven las lluvias y el frío a estas zonas de Cataluña, Meteocat no duda en lanzar un importante aviso. Lo que puede pasar en breve es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en una de las zonas del país que más se ha visto afectada por los cambios. Las altas temperaturas que han afectado a Cataluña pueden convertirse en algo muy distinto.

Tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en un problema en unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una novedad plena que podría acabar convirtiéndose en ese elemento que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Este tiempo que hace puede acabar de darnos un motivo para volver a sacar el abrigo o la chaqueta, el frío aparecerá en estas zonas de Cataluña.

El Meteocat parece que trae malas noticias

Lo que parecía imposible, se ha convertido en una dura realidad, tenemos por delante algunos cambios que pueden acabar siendo una novedad que puede cambiarlo todo. Estos días de altas temperaturas, el tiempo puede ser un problema para el que quizás no estamos preparados.

Es momento de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán. Una novedad que será la que nos dará estos días un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno.

Meteocat parece que no trae buenas noticias después de unos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos. Es hora de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Este tiempo que llega a partir de ahora puede ser más propio de una primavera auténtica que de un verano en el que esperamos que el sol y las altas temperaturas se instalen. Estas próximas horas, todo puede cambiar.

Avisan los expertos de que vuelven el frío y las lluvias

Lo que parecía imposible se ha convertido en una realidad, ha llegado el momento de prepararse para lo peor. Después de una semana en la que las altas temperaturas han acabado siendo una realidad, lo que parece que llega en breve, puede cambiarlo todo por completo.

Tocará estar preparados para un tiempo que la AEMET se encarga de poner sobre la mesa. Tal y como nos explican estos expertos: «Cielo despejado o poco nuboso por la mañana, con intervalos de nubes de tipo bajo en puntos del litoral a primeras horas y de nubes de evolución diurna en el interior del tercio norte por la tarde. No se descartan neblinas y bancos de niebla en puntos del litoral a primeras horas. Hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta y granizo en el interior del tercio norte por la tarde, que no se descarta que sean localmente fuertes. Temperaturas con cambios ligeros, salvo un ascenso de las máximas en el tercio sur. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente sur al mediodía, excepto en el norte del Ampurdán donde soplará moderado de componente norte, sin descartar rachas muy fuertes». Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas que con baja probabilidad serán localmente fuertes en el Pirineo y zonas colindantes».

Las previsiones para España no son mucho mejor: «Se prevé que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de algunos intervalos de nubes altas. Únicamente en el norte de Canarias y de Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares se prevén intervalos de nubes bajas tendiendo en general a despejar, para cubrirse a últimas horas en Galicia debido a la llegada de un frente que podría dejar alguna precipitación débil. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en zonas del centro y este peninsular además de en entornos de montaña, donde son posibles algunos chubascos y tormentas dispersos, más probables en el Pirineo.

Probable formación de bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular así como de brumas costeras en Alborán y Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias, Cantábrico, alto y medio Ebro, nordeste de la meseta Norte y norte de Galicia, con descensos en la mitad norte del Mediterráneo y golfo de Cádiz y con pocos cambios en el resto. Mínimas en general con pocos cambios, predominando los aumentos en Canarias y Extremadura y los descensos en el centro norte peninsular. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en regiones del centro y tercio sur peninsular así como del litoral mediterráneo».