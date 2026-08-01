AEMET: Cielos poco nubosos en Andalucía, con tormentas y vientos fuertes en las sierras

Cielos en general poco nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 1 de agosto de 2026. En el litoral mediterráneo, se presentarán intervalos de nubes bajas y brumas, con posibles bancos de niebla, mientras que en las sierras del interior oriental se espera nubosidad de evolución diurna con tormentas por la tarde, que podrían incluir granizo y rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, con máximas estables y vientos flojos variables, moderados del oeste en la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 1 de agosto

Cielo soleado y caluroso con viento fuerte en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde este 4 de octubre promete ser una jornada soleada y cálida. A primera hora, las temperaturas rondarán los 24 grados, mientras el sol, que saldrá a las 7:28, iluminará el paisaje sin riesgo de lluvias. Con unas ráfagas de viento de hasta 55 km/h, será un día perfecto para disfrutar al aire libre, aunque se recomienda sujetar bien los sombreros y las bufandas por la fuerza del viento del sur que soplará a 10 km/h.

Después del mediodía, el termómetro alcanzará su máxima de 41 grados y la sensación térmica podría elevarse hasta los 42, dejando un ambiente cargado que invitará a buscar la sombra. Ya por la tarde, las temperaturas se suavizarán a 36 grados y, aunque no se avizoran lluvias, la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. A medida que el sol se esconda tras el horizonte a las 21:31, se espera que la temperatura baje a 25 grados, cerrando el día con un agradable frescor que recordará a los sevillanos la belleza de esta época del año.

CÃ³rdoba: cielo cambiante y brisa inesperada

En Córdoba, el día se presenta incierto, con un cielo que juega entre grises y claros, anticipando sorpresas meteorológicas. La brisa súbita comienza a soplar, haciendo que los primeros rayos de sol parezcan titubear en un paisaje que podría transformarse en un lienzo de lluvia.

La mañana amanecerá templada, rozando los 23 grados, mientras que la tarde traerá un marcado descenso térmico, alcanzando los 28 grados. Con ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h y humedad relativa en aumento, se prevén intensas acumulaciones de agua. Mejor llevar paraguas y ajustar la ropa, ya que la inestabilidad del tiempo podría acompañarnos hasta el anochecer.

En Huelva, ambiente cálido y despejado ideal para disfrutar

La mañana presenta un tiempo mayormente despejado y cálido, alcanzando temperaturas agradables que oscilan entre 24 y 38 grados a lo largo del día. Las brisas suaves del viento aportan un ligero frescor, aunque no se anticipan lluvias significativas, lo que permite disfrutar de la jornada sin preocupación.

Con un ambiente tranquilo, es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La gente puede aprovechar para relajarse en los parques o explorar los rincones de la ciudad, viviendo momentos agradables en compañía de amigos y familiares.

Ambiente agradable para disfrutar al aire libre en CÃ¡diz

Este viernes amanecerá en Cádiz con una temperatura mínima de 23°C y un cielo mayormente despejado, prometiendo una jornada agradable. A medida que avanzamos hacia la mañana, la temperatura aumentará, alcanzando los 24°C, acompañada de una humedad relativa del 40%, lo que hará que el ambiente se sienta más ligero. Sin embargo, por la tarde, la sensación térmica podría elevarse a 33°C, aunque el cielo se mantendrá en su mayoría despejado. El viento soplará de forma moderada, a 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que se recomienda tener precaución.

A lo largo del día, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de unas 14 horas de luz, desde el amanecer a las 07:31 hasta la puesta del sol a las 21:30. Por la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 24°C, ofreciendo un final de jornada templado y cómodo. Este tiempo caluroso y mayormente soleado hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

En las primeras horas del día, Jaén amanece con cielos despejados y un ambiente cálido, con temperaturas que rondan los 28 grados. La suave brisa del sur, con una velocidad de 10 km/h, aporta una agradable frescura que hace que la jornada sea propicia para disfrutar del aire libre.

A medida que avance el día, las temperaturas ascenderán, alcanzando los 40 grados en su punto máximo por la tarde. El cielo se mantendrá mayormente soleado, aunque podría haber alguna ligera variación en las nubes. Es recomendable vestir ropa ligera y mantenerse hidratado, ya que el sol se sentirá fuerte.

Cielo despejado y chubascos por la tarde en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que promete una agradable mañana en Málaga, con temperaturas frescas alrededor de 24°C. A medida que avanza el día, el sol se hará notar, llevando el mercurio hasta los 33°C y una brisa suave del sureste que refrescará el ambiente.

Sin embargo, se prevén cambios hacia la tarde, cuando podrían presentarse chubascos puntuales que aporten un respiro a la calor. Se recomienda llevar un paraguas y disfrutar de la variabilidad del clima, ya que la noche ofrecerá temperaturas más agradables en torno a los 26°C.

Granada: cielo despejado y brisa agradable

Esta mañana, Granada se despierta con un cielo mayormente despejado y unas temperaturas agradables que rondan los 24 grados. La brisa suave del sur, que sopla a 20 km/h, aporta un toque fresco a la jornada, haciendo que el ambiente sea muy placentero para disfrutar de un café en la terraza.

A medida que avance el día, el tiempo permanecerá estable, alcanzando una máxima de 24 grados por la tarde. Se espera que la humedad se mantenga en niveles cómodos, así que es una buena oportunidad para pasear al aire libre. Recuerde llevar consigo una ligera chaqueta para el ocaso, ya que las temperaturas descenderán al caer la noche.

AlmerÃ­a: cielo despejado y probables chubascos nocturnos

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una suave brisa del sur, manteniendo las temperaturas en un agradable rango de 24 a 25 grados. Sin embargo, conforme avance la tarde, el mercurio podría alcanzar los 32 grados, con una leve probabilidad de chubascos intermitentes hacia la noche, donde también se espera un descenso en la temperatura.

Es recomendable disfrutar de las horas de sol desde el amanecer hasta el atardecer, cuando la sensación térmica puede llegar a ser más intensa, especialmente con la humedad alrededor del 95%. Llevar una botella de agua y protegerse del sol serán claves para enfrentar el calor, mientras el viento soplará a 10 km/h, brindando un ligero alivio.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET