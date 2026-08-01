La Diócesis de Ceuta anuncia que destinará «las colectas de este finde» para los inmigrantes que saltaron la valla

La Diócesis de Cádiz y Ceuta ha expresado su «profunda preocupación» por la situación que vive estos días la ciudad autónoma y ha anunciado una serie de medidas para colaborar en la atención a las personas afectadas, entre las que se encuentra la recaudación de las colectas de misa de este fin de semana para los inmigrantes ilegales que han asaltado las fronteras de España desde Marruecos durante esta semana.

En un comunicado que ha hecho público, la Iglesia diocesana ha expresado su inquietud por «la gravedad de los acontecimientos» de Ceuta, poniendo el foco en «la especial vulnerabilidad de tantas personas que se ven afectadas por esta realidad».

La Diócesis no se ha referido con estas palabras a los ceutíes ni a los melillenses, sino a las decenas de miles de personas que han violado la frontera de España –muchas de ellas confesando en directo a los medios de comunicación presentes haber cometido delitos y crímenes en otros países–, sembrando el terror entre la población local, incluidos los comerciantes.

El centro San Antonio: fondos públicos y red de ONGs

Como medida concreta, la Diócesis ha anunciado que las colectas que se realicen este fin de semana en las misas de las parroquias de Ceuta se destinarán íntegramente a la Delegación Diocesana de Migraciones. Según adelanta, los fondos serán canalizados a través del Centro de Atención a Personas Migrantes San Antonio, «desde donde se atenderán las necesidades más urgentes en coordinación con los servicios competentes».

Dicho centro está reconocido por la Conferencia Episcopal Española como «un punto de atención y primera acogida», tal y como consta oficialmente en la Guía de recursos para migrantes, dependiente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana.

Según la Comisión Episcopal, el Centro de Atención a Personas Migrantes San Antonio está gestionado por la Asociación Cardijn, una ONG que podría verse afectada por la decisión adoptada por el vicepresidente de Andalucía, tras la orden de Vox de eliminar todas las ayudas públicas a cualquier entidad que colabore con la inmigración ilegal en Ceuta.

Dado que dicha asociación, según consta en su propia web, se declara como «una red de acogida y atención de los inmigrantes», y recibiría fondos públicos de la Junta de Andalucía, además de otras instituciones oficiales como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Unión Europea, así como el Ayuntamiento gaditano y la Diputación de Cádiz.

La Asociación Cardijn colabora a su vez con la Unidad de Orientación Profesional de Andalucía Orienta, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta.

Además, el citado Centro San Antonio deriva la atención jurídica a Tierra de Todos, otra ONG vinculada con la citada Asociación Cardijn, radicada en Cádiz, con ámbito nacional, pero cuyas actividades de asesoramiento se desarrollan principalmente en Andalucía y en la ciudad autónoma de Ceuta.

Dicha fundación lleva a cabo proyectos de Cooperación con el norte de Marruecos, de donde paradójicamente procederían muchos de los inmigrantes ilegales que han asaltado esta semana la frontera española.

La Diócesis llama a construir «caminos de justicia»

En el comunicado, la Diócesis ha reiterado su disposición a colaborar con las administraciones públicas y los organismos competentes, ofreciendo los recursos humanos y materiales de los que dispone. Según explica, esta colaboración se desarrollará «desde la coordinación y el respeto a las competencias de cada administración», con el objetivo de responder a las necesidades que puedan surgir.

La institución eclesial también ha querido agradecer de antemano la generosidad de los fieles y de todas las personas que deseen colaborar con esta iniciativa solidaria y ha optado por “invitar a las comunidades cristianas a intensificar la oración” por las personas que sufren las consecuencias de esta situación, por quienes tienen la responsabilidad de gestionarla y por todos aquellos que trabajan para construir «caminos de paz, justicia y esperanza». Cabe resaltar que dicha diócesis organiza anualmente «vigilias interreligiosas» en la tarifeña playa de Los Lances.