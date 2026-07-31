La islamista que propuso a Abascal ‘persona non grata’ pide ahora la emergencia nacional en Ceuta: «Es impresionante»

La líder islamista Fátima Hamed Hossain, líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) logró declarar a Santiago Abascal persona non grata en Ceuta como represalia al presidente de Vox por exigir la militarización de las fronteras con Marruecos. Ahora Hamed reconoce que fue una «situación dramática», aquel asalto masivo de 2021. Un episodio que ha comparado este jueves con la actual invasión, que ha señalado como mucho «más impresionante».

Hamed Hossain se ha sumado así a la petición de declarar la emergencia nacional, una iniciativa respaldada por todos los integrantes de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, en respuesta a una publicación del ex eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, quien compartía las imágenes difundidas por El Faro de Ceuta, en las que se observa a una multitud de personas intentando acceder al territorio español.

Es más impresionante que en 2021 @jordi_canyas

Necesitamos todo el apoyo posible de nuestro país y de nuestro pueblo https://t.co/O4VPLRuOnw — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) July 30, 2026

«Es más impresionante que en 2021, @jordi_canyas. Necesitamos todo el apoyo posible de nuestro país y de nuestro pueblo», escribió Hamed en X. El mensaje ha sido interpretado por numerosos usuarios de las redes sociales como ambiguo, al considerar que no queda claro si la referencia a «nuestro país» alude a España o a Marruecos.

Por estas declaraciones, la actual vicepresidenta segunda de la Mesa de la Asamblea de Ceuta ha sido objeto anteriormente de críticas y controversias políticas por distintas declaraciones públicas.

La líder del MDyC ha reclamado al Gobierno de España una actuación inmediata «para evitar la dramática situación de mayo de 2021», en referencia a la crisis migratoria vivida entonces.

Ese mismo episodio motivó que calificara a Abascal de «racista» y coincidió con las protestas convocadas a las puertas del hotel en el que se alojaba el líder de Vox, donde se produjeron altercados durante la jornada en la que había organizado un acto político para denunciar la llegada masiva de inmigrantes.

El grave problema de seguridad nacional que supuso hace cuatro años la entrada masiva de más de 10.000 inmigrantes irregulares por la frontera de Ceuta ha vuelto a repetirse esta semana en el mismo paso fronterizo, coincidiendo con la última visita de Pedro Sánchez a Argelia para acercar posiciones después de la crisis diplomática que ocasionó con Marruecos recibir, a petición del país comunista, la asistencia médica al líder del Frente Polisario.