Daniel Kahneman, psicólogo y economista israelí: “Nada en la vida es tan importante como crees mientras estás pensando en ello”

La mente es una de las armas más importantes para el ser humano. Por ello, Daniel Kahneman, psicólogo y economista israelí, expone que: “Nada en la vida es tan importante como crees mientras estás pensando en ello”. Este mensaje se enfoca en ese momento del ser humano cuando piensa continuamente en un problema, preocupación, deseo y lo sobredimensiona como si fuera algo esencial para conseguir la felicidad. Además, esta idea se relaciona con la ilusión del enfoque, un descubrimiento de Kahneman.

¿Qué es el sesgo?

El pensamiento creado por Kahneman, denominado la ilusión del enfoque, refleja cómo el ser humano exagera la importancia de un pensamiento en un momento concreto. Además, esto desemboca en un sobrepensamiento que genera que lo que diga una persona no sea lo que realmente quiera hacer, y en numerosas ocasiones las acciones que se toman tras sobrepensar no son las que en realidad se hubieran llevado a cabo.

Los problemas

En el momento en que un problema llega a la mente de una persona, la ilusión del enfoque hace que la preocupación se convierta en el punto clave. Por ello, el experto demostró que cuando una persona imagina algo que quiere, tiende a creer que su impacto será enorme y duradero. Esto en realidad muestra que sobreestimar un logro influirá en la felicidad futura de una persona.

Algunos puntos clave

El proceso mental del ser humano es complejo, aunque en el momento en el que la mente exagere una situación concreta, la solución principal es ampliar el campo de visión. Por lo tanto, el psicólogo propone las siguientes estrategias para solventar estos casos:

El recordar la emoción del momento no es la verdadera realidad.

El preguntarse la importancia que tendrá dentro de un mes o un año en su vida.

Diversificar la atención.

Practicar actividades que ayuden a estar en el presente.

Pensar en el enfoque reduce el poder de manera inminente.

Aunque estas posibles soluciones posicionan los problemas y los deseos en la realidad en la que se encuentran en la vida de una persona, ya que, según el especialista, la felicidad va proporcionada por dosis y es cuestión de saber darle la importancia que merece en el momento preciso.