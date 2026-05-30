Edgar Morin, filósofo francés, sobre la salud mental: «El hombre es ese animal loco cuya locura ha inventado la razón»

La muerte de Edgar Morin a los 104 años ha llevado a muchos lectores a redescubrir algunas de las ideas más influyentes de uno de los grandes pensadores del último siglo. Entre ellas destaca una frase para la historia tan provocadora como profunda: «El hombre es ese animal loco cuya locura ha inventado la razón».

Décadas antes de que la salud mental ocupara el centro del debate público, el filósofo francés ya reflexionaba sobre la incertidumbre, las emociones y las contradicciones que definen la mente humana.

La cita resume buena parte de la filosofía del intelectual francés. Lejos de considerar la racionalidad como la característica que nos separa completamente del resto de los seres vivos, Morin sostenía que el ser humano es una criatura compleja, contradictoria y atravesada por tensiones permanentes entre la lógica y la emoción, el orden y el caos, la cordura y la locura.

En una época en la que la salud mental ocupa un lugar cada vez más importante en el debate público, sus reflexiones adquieren una sorprendente actualidad.

Una visión diferente de la locura

Cuando Morin hablaba de «locura» no se refería exclusivamente a los trastornos mentales en sentido clínico.

Su planteamiento era mucho más amplio. Para él, la historia de la humanidad demuestra que las personas son capaces de actos extraordinariamente racionales y, al mismo tiempo, de comportamientos profundamente irracionales.

La creatividad artística, las revoluciones científicas, las grandes transformaciones culturales e incluso algunas de las innovaciones que han cambiado el mundo nacen a menudo de impulsos que escapan a la lógica estricta.

Desde esta perspectiva, la locura forma parte de la condición humana. No es un elemento completamente ajeno que deba erradicarse, sino una dimensión inseparable de nuestra naturaleza.

Razón e irracionalidad conviven

Uno de los principales aportes de Morin fue cuestionar la idea de que la razón puede existir de forma pura y aislada.

Según el pensador francés, incluso las decisiones aparentemente más racionales están influidas por emociones, deseos, recuerdos, creencias y experiencias personales. Del mismo modo, los comportamientos que parecen irracionales suelen contener elementos de lógica interna que explican por qué una persona actúa de determinada manera.

Esta visión rompe con una tradición filosófica que durante siglos intentó separar claramente la razón de las pasiones.

Para Morin, ambas dimensiones están entrelazadas y forman parte de un mismo sistema complejo.

La salud mental como equilibrio dinámico

Las ideas del filósofo ofrecen una perspectiva interesante sobre la salud mental contemporánea.

A menudo existe la tentación de dividir a las personas entre quienes son «normales» y quienes padecen algún problema psicológico. Sin embargo, Morin consideraba que la realidad es mucho más compleja.

Todos los seres humanos experimentan contradicciones, conflictos internos, momentos de vulnerabilidad, ansiedad, miedo o incertidumbre. Estas experiencias no representan necesariamente una enfermedad, sino aspectos inherentes a la existencia humana.

La salud mental no consistiría entonces en eliminar cualquier forma de sufrimiento o desequilibrio, sino en aprender a convivir con la complejidad de la propia mente.

El pensamiento complejo aplicado a la mente humana

La teoría más conocida de Morin es el llamado pensamiento complejo. Este enfoque sostiene que muchos problemas no pueden entenderse si se analizan de manera aislada. Para comprender cualquier fenómeno es necesario observar las relaciones que existen entre sus distintas partes.

Aplicado a la salud mental, este planteamiento implica reconocer que el bienestar psicológico depende de múltiples factores que interactúan entre sí.

La biología, las relaciones sociales, la cultura, las condiciones económicas, la educación, las experiencias personales y el entorno forman parte de una red inseparable.

Reducir los problemas mentales a una única causa, según esta perspectiva, conduce a explicaciones incompletas.

La incertidumbre como parte de la vida

Otro concepto fundamental en la obra de Morin es la incertidumbre. El filósofo criticó la ilusión de que la ciencia, la tecnología o el progreso puedan eliminar completamente la imprevisibilidad de la existencia.

La pandemia de Covid, las crisis económicas o los conflictos internacionales demostraron hasta qué punto el mundo sigue siendo incierto.

Para Morin, aceptar esa incertidumbre es una condición necesaria para mantener el equilibrio psicológico. El sufrimiento surge con frecuencia cuando intentamos controlar absolutamente una realidad que, por naturaleza, nunca puede controlarse del todo.

Aprender a convivir con lo imprevisible constituye una de las tareas más difíciles y, al mismo tiempo, más importantes para la salud mental.

Una crítica a la sociedad contemporánea

Morin también advirtió sobre los riesgos que determinadas dinámicas sociales representan para el bienestar psicológico.

La hipercompetitividad, el individualismo extremo, la sobrecarga informativa y la fragmentación de las relaciones humanas podían generar aislamiento, ansiedad y sensación de pérdida de sentido.

Aunque muchas de estas reflexiones fueron formuladas décadas atrás, parecen describir algunos de los desafíos más característicos de la era digital.

El filósofo insistía en la necesidad de fortalecer los vínculos humanos, fomentar la solidaridad y construir comunidades capaces de afrontar colectivamente los problemas.

Una frase que resume toda una filosofía

«El hombre es ese animal loco cuya locura ha inventado la razón» no es simplemente una frase ingeniosa. En pocas palabras, condensa una de las principales enseñanzas de Edgar Morin: la condición humana está hecha de contradicciones. Somos capaces de desarrollar conocimientos científicos extraordinarios y, al mismo tiempo, cometer errores devastadores. Podemos actuar con generosidad o con egoísmo, con racionalidad o impulsividad.

Negar cualquiera de estas dimensiones implica comprender solo una parte de lo que somos.

Por eso, lejos de presentar la razón y la locura como enemigos irreconciliables, Morin las veía como fuerzas complementarias que conviven en cada individuo.

Un legado que sigue vigente

La muerte de Edgar Morin marca el final de una de las trayectorias intelectuales más longevas del último siglo, pero sus ideas continúan dialogando con los desafíos actuales.

En un momento en el que la salud mental se ha convertido en una preocupación global, su pensamiento invita a abandonar las explicaciones simplistas y a reconocer la complejidad de la experiencia humana.

Quizá por eso su célebre frase sigue resonando décadas después de haber sido pronunciada. Porque recuerda una verdad incómoda pero profundamente humana: la razón que nos permite comprender el mundo nació precisamente de una especie capaz de vivir entre el orden y el caos, entre la lucidez y la incertidumbre.