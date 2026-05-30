Muere Frank Francés y su ex pareja, Bárbara Rey, se derrumba: «No querías que te viera así»

Frank Francés, el extenista que saltó al foco mediático, sobre todo, por su relación con Bárbara Rey, ha fallecido a los 62 años, tras una larga lucha contra una enfermedad. La trágica noticia de su fallecimiento ha sido comunicada por Tennis Brothers Marbella, el club deportivo que dirigía junto a su hermano. De hecho, la propia página web de la empresa recoge los reconocimientos del marbellí. Esta pérdida ha afectado mucho a sus allegados y, sobre todo, a la madre de Sofía Cristo.

La vedette ha querido despedirse de él públicamente y lo ha hecho de la manera más sincera posible. A través de sus redes sociales, ha compartido una emotiva carta en la que recuerda al que fue uno de los hombres más importantes de su vida. Un mensaje que deja claro que, aunque su historia de amor terminó hace muchos años, el cariño nunca desapareció por completo.

«Querido Fran, hoy has partido a un lugar en donde, según mi creencia, encontrarás la paz y felicidad que te mereces y desaparecerá por completo el sufrimiento que has tenido en estos últimos años de tu vida a causa de tu enfermedad», comienza escribiendo Bárbara Rey. Unas palabras cargadas de sentimiento en las que también revela una circunstancia que hasta ahora era desconocida. «En más de una ocasión me hubiese gustado verte y sé que tú también pensabas lo mismo, pero no querías que te viera en las condiciones que te encontrabas», añade la artista, dejando entrever que ambos mantuvieron el contacto emocional pese al paso del tiempo.

La madre de Sofía Cristo continúa recordando los momentos que compartieron juntos y reconoce que, aunque la relación no fue especialmente larga, sí dejó una huella imborrable. «Quiero desde aquí decirte y sé que lo escucharás, que viví momentos contigo maravillosos, que te quise mucho y fui muy feliz contigo, aunque no fue duradero. Hay momentos en la vida que, aunque no sean muy largos, los recuerdas siempre con cariño y con dulzura», escribe.

Sus palabras llaman especialmente la atención porque la historia entre ambos no estuvo exenta de polémica. Cuando comenzaron su relación, hace ya más de dos décadas, Bárbara Rey era uno de los personajes más perseguidos por la prensa del corazón y Frank Francés comenzó a ocupar titulares prácticamente de la noche a la mañana. Ella tenía 50 años y él 36. La diferencia de edad y la enorme popularidad de la vedette hicieron que el romance despertara una enorme curiosidad.

Aunque la relación apenas duró unos meses, ambos protagonizaron numerosas portadas y se convirtieron en una de las parejas más comentadas del momento. Tras la ruptura llegaron algunas declaraciones cruzadas y ciertos desencuentros públicos, pero el tiempo parece haber limado cualquier aspereza. De hecho, la propia Bárbara ha querido destacar el respeto que siempre existió entre ambos. «A ti te recordaré siempre con muchísimo cariño por todo y, sobre todo, por el respeto que me has tenido siempre, el mismo que yo te he tenido a ti. Que Dios te acoja en su seno», concluye.

Con el paso de los años, Frank Francés optó por alejarse del foco mediático para centrarse en sus proyectos profesionales vinculados al deporte en Marbella. Mientras tanto, Bárbara Rey continuó siendo uno de los rostros más reconocibles de la prensa social española. Sus caminos tomaron direcciones distintas, pero las palabras de despedida de la vedette demuestran que algunos recuerdos permanecen intactos pese al paso del tiempo.

Ahora, la muerte del extenista devuelve a la memoria una historia que muchos recordaban con cariño. Una relación breve, intensa y muy mediática que, más de veinte años después, deja una imagen muy diferente a la de aquellos titulares: la de una Bárbara Rey rota por la pérdida de un hombre al que, como ella misma reconoce, quiso mucho y con el que fue feliz.