El sorprendente giro de Bárbara Rey sobre Juan Carlos I: “A mi edad, ya no hago balances de nada”

Jose Luis López, El Turronero, ha sido uno de los reyes de la Feria de Abril y es que el empresario fue capaz de reunir a muchos de los rostros más reconocidos de nuestro país. Entre ellos estaban caras como Paz Padilla o Raquel Bollo e incluso parece que se obró el milagro de la reconciliación entre Rocío Flores y su tía, Gloria Camila. La que tampoco faltó fue la vedette Bárbara Rey, que no dudó en pronunciarse, a su manera, sobre la visita del rey emérito a España.

Después de los tiempos convulsos que ha vivido la artista, parece que está en un buen momento. Con todo lo sucedido, la vedette cuenta con el apoyo de Sofía Cristo, pero después de la guerra mediática en la que se sumergió con su hijo, Ángel Cristo, la relación está completamente rota. Pero hay un detalle que siempre le sigue y es su supuesto romance con Juan Carlos I.

Mientras aterrizaba en el festejo, la que tuvo un supuesto affair con el emérito llegaba vestida de flamenca, ante la mirada de una multitud que observaba cómo El Turronero daba la mejor fiesta de la jornada, en una caseta privada. Con un traje de volantes blancos y lunares negros (un clásico), ha evitado pronunciarse ante las preguntas que se le hacían sobre la reciente estancia del rey emérito en Sangenjo, la cual disfrutó junto a su hija, la infanta Elena. Ante ello, ha apuntado de manera irónica respondiendo: «Yo tengo una edad y ya no hago balances de nada. No, porque es que además, ¿sabes qué pasa? Que hace tanto tiempo que estudié, que a mí lo de los balances ya no tengo ni idea a qué pertenece. Sí a la matemática, yo qué sé. Vaya usted a saber».

Sin embargo, se ha encargado, parece que se ha dado cuenta y ha decidido equilibrar su declaración, comentando que se «alegra» de que tanta gente quiera al Juan Carlos I, diciendo: «Es muy bonito que te quieran», remarcaba. Está claro que no tiene intención de mojarse con más polémicas y, por eso, ha preferido contener sus palabras ante posibles interpretaciones.

Recientemente, la figura del emérito volvía a saltar a la palestra, recibiendo un premio en Francia por su libro Reconciliación, en el que se ha omitido la presencia de Bárbara Rey. Ante este «olvido», la vedette reaccionaba con molestia e incluso llegó a amenazar con contar su historia bajo la frase de: «Si hablo, arde Troya». En las memorias publicadas sobre ella, no omitió la presencia del que fuera Rey de España, calificando el inicio de su romance en 1977 como un «acoso» y relatando presiones del Estado profundo, además de las supuestas cantidades monetarias que le hicieron llegar. A pesar de la estrecha relación pasada y lo conocido en los audios que se descubrieron en este medio, parece que Juan Carlos I decidió evitar más polémicas y Bárbara Rey no hablar más de él. Un hacha de guerra que da la sensación de que se va enterando.