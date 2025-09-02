Bárbara Rey (‘Bailando con las estrellas 2’): «Me han llamado prostituta y no lo soy»

Bárbara Rey es una de las nuevas concursantes de la segunda edición de Bailando con las estrellas en Telecinco, concurso que se estrenará el próximo sábado 13 de septiembre en prime time. La presentación ha tenido lugar hoy martes en el marco del FesTVal 2025 (Festival de Televisión de Vitoria) y la vedette afronta este nuevo reto con ilusión aunque también nos ha confesado en una reunión con los medios en la que ha estado presente OKDIARIO, que lleva «dos años muy malos» y que ha sido «vetada» de algunos programas de otras cadena. Rey también ha hablado de todo lo que se ha dicho de ella y de cómo han intentado arruinarle la vida.

En las segunda jornada del FesTVal 2025 (Festival de Televisión de Vitoria) se ha presentado la segunda edición Bailando con las estrellas en una rueda de prensa a la que ha acudido OKDIARIO y a la que han acudido los presentadores- Jesús Vázquez y Valeria Mazza-, dos miembros nuevos del jurado -Pelayo Díaz y Inmaculada Casal (periodista y pareja de María del Monte)- y la gran mayoría de los concursantes: Aless Gibaja, Matías Roure (First Dates), Sara Escudero, Jorge González, Manu Tenorio, Iago García (Acacias 38), Nerea, Nona Sobo (Entrevías), Tania Medina (La isla de las tentaciones), Blanca Romero, Pepe Navarro y Bárbara Rey. Ha faltado Anabel Pantoja, quien no ha podido asistir a la que sería su reaparición ante los medios tras la enfermedad de su hija (y la posterior investigación judicial) por «problemas personales», tal y como se ha dicho en el evento.

Producido en colaboración con Bulldog TV, Bailando con las Estrellas culminó su edición inaugural en Telecinco como líder de su franja de emisión con un 10,8% de share y 960.000 espectadores, superando en casi un punto a la segunda opción (10,1%) y alzándose como primera opción en los mercados geográficos de Canarias (14,7%), Madrid (12,3%).

Bárbara Rey: «No soy bailarina»

Una de las grandes bazas de Bailando con las estrellas es Bárbara Rey. Teniendo en cuenta su currículum, se podría esperar que ella parte con ventaja pero en seguida nos quita esa idea: hay unas expectativas tremendas con respecto a que yo pueda bailar y yo no soy bailarina. Yo lo dije desde el primer momento que me ofrecieron participar en el programa. Yo soy una persona que tengo buen oído y que tengo un sentido del ritmo, o sea, que yo voy a tiempo con la música y tal, pero no tengo ningún tipo de preparación de bailarina ni de ballet, ni he hecho ni he estado en una academia de baile en la vida, ni tampoco me he preparado este verano yo para esto, porque quería ir a una academia este verano en Marbella, que es donde vivo, y estaba cerrado en medio de julio y agosto. La gente allí en medio de julio y agosto se dedica a otras cosas, pero no se dedica a bailar en las academias con el calor que hace».

La vedette nos confiesa que firmó un contrato de un año con Mediaset pero que puede alargarse. Ella hará lo que le ofrezcan aunque, eso sí, no cree estar en concidiones para ir, por ejemplo, a Supervivientes: «Las pruebas allí son durísimas y yo terminaría siendo un mueble».

¿Vetada de ‘MasterChef’?

Bárbara Rey no tarda en hablarnos de su pasado y de cómo se le cerraron muchas puertas ¿Por su relación con Juan Carlos I? No lo verbaliza pero insinúa ciertas cosas:»Mira, es sabido yo lo he hecho en montones de entrevistas, pero parece como que no se lo creen, o sea, he tenido muchos problemas en muchas cosas de trabajo, pero en muchos, desde hace muchísimos años, y no tenéis nada más que coger e ir a la biblioteca y podéis ver perfectamente cuando yo dejo de hacer cine. Cuando yo dejo de hacer teatro, cuando dejo de hacer programas de televisión y cuando ya tengo que ir a más programas de corazón, con todos los respetos del mundo, porque a mí me han dado muchas oportunidades y me han hecho ganar mucho dinero y he podido salir adelante».

Es aquí cuando dice estar vetada en algunos sitios: «Se comentan muchas cosas como que me han dado esto y lo otro, que no tienen nada que ver con la realidad. Y sinceramente, esos programas, quizá, si no hubiese tenido la necesidad, los habría espaciado más. No es que no hubiera ido nunca, pero si yo hubiera tenido, por ejemplo, programas que no voy a decir y no voy a hacer ni la publicidad a otras cadenas. ¿Me entiendes? Pues posiblemente no habría ido tanto a esos programas y habría seguido haciendo cine, teatro, presentando programas en televisión, en fin, concursos en los que ha habido y que van muchos famosos y yo no voy».

Le preguntamos si está vetada en MasterChef en TVE y ella responde: «Ahí no he estado nunca. Y es que no quiero hacer publicidad a nadie. Y menos a alguien que no se lo merece. Si no me cuentan conmigo, pues no tengo por qué. A mí no me han querido. Mi representante ha intentado desde hace muchísimos años hasta el programa y no me han querido. Nos han dicho nunca nada.Ni la cadena ni productora, Incluso pidiéndolo gente muy amiga que me quieren enormemente, que tienen cargos muy importantes, ¿me entiendes? Y que han sacado la cara por mí y han dicho no. Entonces, no, no me han traído en mi historia, porque quiero decir que no, que me han quitado la posibilidad durante muchísimos años de mi vida de ejercer mi profesión.»

«Yo no soy prostituta»

Bárbara se queja de todos los que la han traicionado y recuerda cómo se ha querido hacer una campaña en su contra: Me han llamado prostituta y yo no soy ninguna prostituta». Eso sí, ella considera que es el público la adora: «Lo noto en la calle. Cuánto más me atacan, más me quiere la gente».