Ivonne Reyes ha tomado una importante iniciativa tras su tensa llamada en directo con Pepe Navarro en ‘Viva la vida’. La actriz ha querido hacer público un comunicado respecto a esta discusión y, sobre todo, compartiendo la decisión que ha tomado al respecto.

Todo comenzó cuando el presentador entró en directo en el programa de Telecinco y se puso a lanzar insultos a la madre de su hijo, Alejandro Reyes. Esta situación fue muy bochornosa. Tanto es así que Emma García tuvo que intervenir para zanjar el tema y condenar la actitud del periodista.

Después de este encontronazo, Ivonne Reyes ha contado por qué su hijo no se realiza la prueba que ADN que pide Pepe Navarro. «No sé de qué pudiera ser capaz, este hombre sería capaz de manipular las pruebas. A parte de que yo no quiero mi hijo Alejandro tampoco quiere hacérselas, para él fue muy doloroso hablar con su padre y no quiere volver a pasar por lo mismo», dijo la empresaria.

No obstante, la actriz ha anunciado la decisión que ha tomado contra el presentador, unas horas después de su discusión en ‘Viva la vida’. «Buenas noches, voy a intentar dormir bastante intranquila. Siempre he denunciado mis miedos en la Policía. Ahora, lo hago por aquí, segundo paso, como siempre en la Policía», comienza el mensaje de la actriz.

«Cualquier cosa que nos pueda pasar tanto a mi hijo como a mí, ya sabréis por dónde empezar», explica la modelo en redes sociales. Algunos colaboradores de la cadena han mostrado cierta crítica por este mensaje. Este es el caso de Terelu Campos, quien considera muy buena a Ivonne Reyes.

«Primero, vas a la Policía y luego, si quieres lo dices en las redes, porque si además no lo has escuchado bien esto es como usar el mínimo error de Pepe y te quita autoridad», explica la tertuliana. Pepe Navarro y la actriz llevan años enfrentado por la paternidad de su hijo, sin embargo, la Justicia le ha dado la empresaria y ratifica que el escritor es el padre de Alejandro Reyes.