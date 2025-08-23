La concursante de ‘MasterChef’ que acabó insultando a Pepe, Samantha y Jordi: «Les dijo…»

Alberto Gras, ex concursante de MasterChef 8 y fundador de la marca de hamburguesas Deleito, sigue dando mucho que hablar por los vídeos que publica en su cuenta de TikTok, donde ha comenzado un reto en el que promete contar durante 21 días secretos sobre el reality de cocina. En uno de sus vídeos ha desvelado lo que ocurrió durante la final de su edición, en la que estaba presente y tuvo opciones de ganar, pero una de las cosas más interesantes ocurrió con uno de los expulsados, cuando tuvo un enfrentamiento con el jurado en mitad de la grabación.

El cocinero y empresario asegura que ya ha recibido una importante advertencia para que deje de contar secretos del programa, aunque es de suponer que su contrato ya haya vencido y por eso se haya animado a hablar en redes. Uno de los puntos más conflictivos ha sido en el que aseguraba que en su edición, la octava de anónimos, desde la quinta semana ya sabía que Ana Iglesias sería la ganadora, un dato que le dio uno de los conductores de producción que les llevaba desde la casa en la que (casi) todos convivían hasta el plató de grabación.

Pero no acaban ahí los secretos al descubierto. Gras también afirma que no todos los compañeros estuvieron aislados, al menos durante todo el tiempo. «Durante los primeros cuatro o cinco programas, dos o tres personas no estaban en la casa. Vivían en un hotel, con móvil y visitas de familiares», así señalaba a Ana Iglesias y a Ana García, que resultaron quedar en primera y segunda posición del concurso. «Me parece bien que haya aislamiento, pero para todos por igual», lamenta en la red.

La polémica con el jurado en su final de ‘MasterChef’

Aunque ahora él se ha convertido en el concursante más polémico de su edición, ese título lo tenía Saray, a la que seguro que todos los espectadores recordarán por su expulsión, en la que presentó un pájaro (literalmente) como plato a los jueces. Aunque recientemente ha regresado a televisión tras la muerte de su amiga Michu (la ex de José Fernando, hijo de José Ortega Cano y hermano de Gloria Camila), hasta hace poco estaba desaparecida.

Tras la expulsión, en la que el jurado le afeó que no intentase ni desplumar el animal, regresó a las cocinas el día de la final. El detalle, que en su momento fue muy comentado, es que aparecía en imágenes junto a sus compañeros al comienzo de la noche, pero con el paso de los minutos desapareció por arte de magia y en la entrega de los premios no había ni rastro de ella.

Alberto Gras ha confirmado lo que muchos pensaban: que había ocurrido algo que no se vio en televisión. Según ha narrado, en uno de los parones de la grabación desde el jurado le hacen un comentario, algo que no gustó nada a Saray. «Se empezó a rebotar, les dijo de todo», ha recordado.

Con ese incidente, desde la organización decidieron expulsarla del plató y que no volviese a estar junto a sus compañeros: «En aquel momento la bajaron de la barandilla, se la llevaron y ahí se acabó». Tal y como explica, hubo insultos y se enzarzaron, señalando también al jurado como culpables de esa situación, pero pronto terminó: «Se la llevaron y nunca más se supo».