La hija del Pelicot español, condenado por violar a las nietas de su ex pareja, ha denunciado a su padre por agresión sexual. La víctima explica en la denuncia que su padre supuestamente la drogó con somníferos y la violó durante 14 años. La mujer, ya adulta, cuenta que su padre la tocaba cuando era niña y tiene recuerdos repentinos de momentos en que supuestamente la violó en compañía de terceros.

El violador Antonio A., conocido como el Pelicot español y condenado a 33 años de prisión por violar a las tres nietas de su ex pareja cuando las niñas tenían 6, 8 y 10 años de edad, ha sido denunciado por su hija en el puesto de la Guardia Civil de Arroyomolinos.

La víctima, ya adulta, acusa a su padre de sedarla para violarla desde que tenía 4 años y durante más de una década. La mujer cuenta que su padre la tocaba cuando era pequeña y tiene recuerdos repentinos de momentos en que supuestamente la violó en compañía de terceros. Tal y como lo hizo el violador en Serranillos del Valle (Madrid) con las tres nietas de su ex pareja.

«Me tocaba desde los 4 años»

La hija del violador explica en su denuncia que su padre la tocaba desde que tenía cuatro años, que la obligada a estar desnuda por la casa, le daba masajes y se bañaba con ella durante horas.

La mujer ha decidido denunciar los hechos tras tener conocimiento de que su padre, el violador, había agredido sexualmente a las nietas de su ex pareja en la misma época en que también la agredía a ella.

«Participaron terceras personas»

La víctima no recuerda con exactitud las violaciones a manos de su padre, pero sí que tiene «flashes» o recuerdos espontáneos «en los que mi padre, desnudo, me agrede sexualmente e incluso puedo recordar a terceras personas participando en los hechos».

En la denuncia, la hija del Pelicot español, llamado así por haber sido acusado de drogar a sus víctimas y ofrecerlas a terceros como su homólogo francés, cuenta que sospecha haber sido drogada por su padre para agredirla sexualmente, igual que a su madre, «él siempre insistía en hacer la comida y luego nos quedábamos inconscientes».

Según la víctima, los hechos ocurrieron desde el año 2006 hasta el año 2019 aproximadamente.

Condenado a 33 años por violar niñas

La denuncia de la hija del Pelicot español se produjo el pasado verano del año 2025 pero ha salido a la luz tras el juicio en el que el violador ha sido condenado por agresión sexual a las tres nietas de su ex pareja.

El condenado, vecino de Serranillos del Valle (Madrid) cometió las agresiones sexuales entre los años 2020 y 2022 aprovechando los momentos en que las menores quedaban bajo su cuidado y ofrecía las niñas a terceros para su disfrute sexual. Uno de ellos, Fernando O. ha sido condenado a 8 años de cárcel por exhibicionismo y absuelto de otro delito de agresión sexual sobre las niñas.

Vestía a las niñas de conejitos

En el juicio contra el Pelicot español se visionaron las grabaciones de las declaraciones de las menores. En ellas, las niñas contaron que el acusado las drogaba y vestía de conejitos y enfermeras antes de agredirlas sexualmente.

La acusación particular en nombre de la familia de las víctimas la ejerció el letrado Alberto Martín de Abogados Madrid 3.000, quien también representa a la hija del violador condenado en este nuevo caso de agresión sexual continuada.