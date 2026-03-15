España reubica al Grupo de Operaciones Especiales en Irak por el «deterioro de la seguridad»

España ha decidido reubicar temporalmente a los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak debido «al deterioro de la situación de seguridad y ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados». Todos los militares se encuentran ya «en lugares seguros sin novedad», según ha informado el Ministerio de Defensa.

El nuevo despliegue se ha llevado a cabo en «estrecha coordinación» con las autoridades iraquíes y con apoyo de la coalición internacional de lucha contra el Daesh. Los países amigos y aliados de España se han mantenido informados en todo momento de los movimientos, según fuentes oficiales del Ministerio de Defensa.

El compromiso de España con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak «permanece inalterable», según estas mismas fuentes, que añaden que «la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona han obligado a tomar esta decisión para garantizar la protección de las fuerzas desplegadas».

La decisión del Gobierno español ha tenido lugar después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmase el pasado viernes la muerte de un militar francés en un «inaceptable» ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país.