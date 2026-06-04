La cloaca del PSOE ofreció a Villarejo un contrato para «evitar la cárcel» a cambio de audios sobre Podemos y Susana Díaz

La cloaquera del PSOE Leire Díez ofrecía a investigados judiciales como el ex comisario José Manuel Villarejo un trato explícito: información comprometedora sobre figuras del Partido Popular, Podemos y el PSOE de Andalucía (Susana Díaz), a cambio de beneficios en sus causas penales. Así se desprende del atestado de la UCO incorporado al sumario de las cloacas del PSOE. El documento describe con detalle cómo la presunta organización criminal articuló acuerdos de colaboración con al menos tres investigados, ofreciéndoles esquivar la prisión a cambio de material comprometedor.

El caso más documentado es el del comisario jubilado José Manuel Villarejo. En el iPhone 11 intervenido a Leire Díez, los investigadores han localizado ocho fotografías de un documento titulado «LD-Planteamientos», cuyas siglas harían referencia a la propia Leire Díez.

Las coordenadas GPS asociadas a esas imágenes apuntan a la calle Gaztambide de Madrid, junto a la casa de Santos Cerdán. El ex secretario de Organización del PSOE podría haber acudido a ese encuentro. La fecha de última modificación de las fotografías es el 26 de agosto de 2024, coincidiendo con una de las reuniones entre Villarejo y Leire Díez.

El documento, cuya autoría no está clara, estructura el acuerdo en dos fases. En la primera, denominada «Fase A», el ex comisario entregaría «un informe de inteligencia sobre PS», en referencia al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto a «una descripción numérica de la base documental» sobre una serie de «objetivos de interés». A cambio recibiría «muestras de cambio en la situación procesal» y «compensaciones específicas».

La «Fase B» preveía entregas progresivas de material sobre personas incluidas en un listado que el documento denomina «Anexo I». Entre los objetivos figuran «Francisco Martínez», «PSOE Andalucía», «Jueces», «Fiscales, sobre todo Grinda», «Inda, Urreiztieta y otros medios» y «Policías (GC-CNI)».

Visita a García Ortiz

Además, Leire Díez comunicó al abogado defensor del ex comisario José Manuel Villarejo que iba a ser recibido por el fiscal general del Estado: «Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho», dijo la cloaquera–. Todo ello en el marco de las negociaciones que la fontanera del PSOE habría estado conduciendo para mejorar la situación procesal del investigado a cambio de información comprometedora sobre el entorno del Gobierno de Rajoy.

Al mismo tiempo, la aplicación de navegación WAZE de su móvil registró su presencia en las inmediaciones tanto de la sede de la Fiscalía General del Estado como de la Dirección General de la Guardia Civil en al menos tres fechas distintas.

Francisco Martínez

El acuerdo con Villarejo no ha sido el único. El informe describe una dinámica similar con Francisco Martínez Vázquez, ex secretario de Estado de Seguridad con el gobierno de Mariano Rajoy.

En una reunión grabada el 15 de julio de 2024 en el despacho del abogado José Aníbal –que llevó a José Luis Ábalos, en la calle Goya de Madrid, Leire Díez se presentó con estas palabras: «A mí me pone al frente el PSOE, me pone al frente un poco… a ver qué hay aquí. Para eso tengo el mandato y para eso tengo la orden de que lo haga».

En esa misma reunión, Leire Díez ofreció al ex alto cargo del PP una salida procesal a través de un acuerdo con la Fiscalía: «¿Que podamos llegar a un acuerdo con Fiscalía, para que la cosa se quede en lo menos posible, y por supuesto en libertad, y por supuesto intentando salir de todo esto cuanto antes y mejor? Sí. No creo que haya ningún problema».

Martínez dudó de si las promesas podrían cumplirse. Leire Díez respondió reveladora: «Pero lo que se llegue conmigo a un acuerdo es lo que se va a hacer». Añadió que sus interlocutores se encontraban «en la calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa».

Un documento fechado el 19 de noviembre de 2024 y localizado en el ordenador portátil Lenovo de Leire Díez recoge el estado de estas negociaciones bajo el título «Incumplimientos».

En él se lamenta que con Villarejo «el fiscal le dijo que tenía un teléfono escacharrado y que ni acuerdo ni nada», y que Francisco Martínez se encontraba en «la misma situación».

Sin embargo, un documento posterior fechado el 27 de abril de 2025 y titulado «Acciones Cataluña» revela que los acuerdos han continuado activos: «Estamos avanzando, yo creo que estamos en la meta volante antes del final de la etapa para que el acuerdo con Villarejo y Paco Martínez se ejecute y nos podamos hacer con la documentación de Villarejo, sobre todo la que afecta a Tribunal Supremo, jueces y fiscales».

Alejandro Hamlyn

El tercer caso documentado es el del empresario Alejandro Hamlyn, investigado en un caso de hidrocarburos y residente en Dubái en situación de rebeldía.

En una videoconferencia celebrada el 17 de febrero de 2025, Leire Díez le ofreció explícitamente: «Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. Un acuerdo favorable, obviamente, muy favorable». Y añadió: «Yo te puedo sentar con fiscalía. Los fiscales viajan, y no tengo ningún problema por viajar para resolver este tipo de cuestiones».

A cambio, el grupo investigado pedía información sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO. Leire Díez lo dejó claro en la reunión: «No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas».

El atestado ha sido entregado al Tribunal Central de Instancia. Sus 371 folios y 41 anexos dibujan una organización que no sólo ha intentado destruir procedimientos judiciales desde dentro, sino que ha convertido la promesa de impunidad en moneda de cambio. El precio era siempre el mismo: información sobre el adversario político. La pregunta que queda en el aire es cuántos de esos tratos llegaron a completarse antes de que la UCO llamara a la puerta.