Zarrías admite al juez que Leire Díez le entregó un ‘pendrive’ y que rescindió su contrato al recibirlo

El socialista Gaspar Zarrías ha admitido este jueves ante el juez que Leire Díez le entregó un pendrive en 2024 y ha asegurado que rescindió su contrato en cuanto recibió ese material. El ex vicepresidente de la Junta socialista de Andalucía, que ha declarado este jueves como testigo, ha defendido que la información contenida en ese dispositivo era pública y que no alteró las expectativas del encargo.

La declaración de Zarrías se enmarca en la investigación que dirige un juez sobre la llamada fontanería del PSOE, una supuesta red de maniobras para obtener información sensible y tratar de influir en causas judiciales. En ese procedimiento se analiza el papel de Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, mientras que Zaño Sociedad Consultora, la empresa vinculada a Zarrías, aparece en la causa porque fue la sociedad a través de la que la ex militante socialista estuvo contratada entre junio y octubre de 2024.

Zarrías ha reconocido durante su declaración que contrató a Leire Díez porque ella le trasladó que ya estaba culminando un trabajo de investigación y le pidió apoyo económico para terminarlo, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía por fuentes del caso. Siempre según esas fuentes, el ex dirigente andaluz ha explicado que Díez se presentó como «militante del PSOE» y «periodista» y que, una vez concluido ese trabajo, le entregó un pendrive con la documentación recopilada.

Las mismas fuentes del caso han señalado que Zarrías ha restado relevancia al contenido del dispositivo al afirmar que se trataba de información pública. También ha indicado al juez que conservaba una copia de ese trabajo en su ordenador y que ya la ha entregado en sede judicial. A partir de esa revelación, el magistrado Arturo Zamarriego le ha requerido una copia de la información que contenía el pendrive que le facilitó la ex militante socialista.

Durante su comparecencia, Zarrías ha explicado igualmente que ya no conserva el dispositivo original en el que copió en un primer momento el contenido del pendrive. Sin embargo, ha añadido que volcó toda la documentación en otro soporte y el juez le ha requerido que lo ponga a disposición del juzgado. Según las fuentes del caso consultadas por OKDIARIO Andalucía, el ex vicepresidente andaluz ha insistido en que rescindió el contrato con Leire Díez cuando ella ya le había entregado ese material.

Zarrías también ha detallado cómo se desarrolló esa relación profesional. Según su versión, Leire Díez no tuvo correo corporativo ni teléfono de empresa y nunca acudió a las oficinas de Zaño Sociedad Consultora. Las reuniones entre ambos, siempre según su declaración, se celebraron en una cafetería situada frente a su despacho.

Leire Díez

La comparecencia de Zarrías se ha producido en el marco de la investigación que dirige el juez Zamarriego sobre Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. El magistrado trata de aclarar si existieron maniobras para influir en procedimientos judiciales y cuál fue el papel de las personas relacionadas con esa supuesta red. Zarrías ha acudido a los juzgados poco después de las 10:00 horas, cuando estaba citado como testigo para explicar por qué contrató a Díez en 2024 y qué relación mantuvo con ella y con Zaño Sociedad Consultora.

La contratación de Leire Díez a través de esa sociedad se produjo entre junio y octubre de 2024, en las fechas en las que se sitúan los hechos que ahora se investigan. En ese periodo también se celebró la reunión que ha dado origen al caso, en la que miembros de la supuesta fontanería del PSOE, entre ellos Díez y Pérez Dolset, ofrecieron presuntamente beneficios judiciales al empresario Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora sobre mandos de la Guardia Civil. Ese encuentro habría tenido lugar en el despacho del abogado Jacobo Teijelo y en él estuvo presente un ex agente del CNI, también citado a declarar este jueves.