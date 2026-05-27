Feijóo, tras la entrada de la UCO en Ferraz: «Hay que darle la voz a los españoles de manera inmediata»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados, tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en la sede del PSOE en Ferraz por la trama de financiación ilegal, que «no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata».

El dirigente de los populares ha insistido, en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, en que hará todo lo posible por cambiar este Gobierno y ha llamado a los socios a dejar de apoyar a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que asegura que «apesta».

«¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?», se ha preguntado el líder del PP, después de que la UCO se haya desplegado este miércoles 27 de mayo un gran operativo sin precedentes en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid.

«Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno, que es un Gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio», ha subrayado Núñez Feijóo este miércoles.

El líder de la oposición ha dicho que no sabía exactamente qué estaba sucediendo en ese momento en Ferraz, pero afirma que «es otra más y no otra cualquiera», recordando que, además de este requerimiento de información, hay «11 sumarios de corrupción» que acorralan al PSOE.

Feijóo ha denunciado que, mientras ocurre todo esto, Pedro Sánchez se encuentra «visitando el Vaticano». El dirigente del PP se ha dirigido al presidente del Gobierno y afirma que «si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, ‘no robarás’, y el octavo mandamiento, ‘no mentirás’».

La UCO entra en Ferraz

La UCO ha entrado este miércoles en la sede nacional del PSOE, en Ferraz, para realizar un operativo en el marco de una investigación por la financiación ilegal del partido ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes han registrado despachos y oficinas de Ferraz y han inspeccionado distintos inmuebles de altos cargos del partido repartidos por la geografía peninsular, según El Confidencial.

La investigación apunta a la existencia de una operativa sostenida en el tiempo que habría permitido la inyección de fondos opacos en la contabilidad del partido, diseñada para eludir el control del Tribunal de Cuentas. Según fuentes próximas al caso consultadas por distintos medios, miembros de la cúpula del PSOE habrían participado activamente en la ocultación de dinero de origen ilegal.