La UCO cree que los 4 millones en microcréditos que el PSOE ingresó en pandemia son financiación ilegal

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que los cuatro millones en microcréditos que ingresó el PSOE durante la pandemia por coronavirus son financiación ilegal.

Tal y como ha podido saber este periódico, los agentes de la UCO preparan un amplio informe sobre la financiación del PSOE que será remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga las cuentas de Ferraz.

Los investigadores se centran en los microcréditos aportados por los militantes con los que se financió Ferraz, en los pagos en efectivo que no figuraban en la contabilidad oficial y en cómo determinadas empresas pagaban a personas vinculadas al PSOE.

Los socialistas presentaron en octubre de 2020 una campaña de donaciones y «microcréditos verdes» para la transformación digital y medioambiental del partido. Ferraz apeló a la colaboración de la militancia y los simpatizantes del partido; pedían colaborar por dos vías, a través de los llamados microcréditos, con un interés anual del 3%, o bien mediante donaciones directas.

Las donaciones del PSOE registraron un llamativo incremento, aun con el país confinado, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 sólo un año después, lo que se traduce en un aumento del 200%. En 2024, último año fiscalizado, el descenso es significativo, pues el partido apenas captó 133.500 euros por esta vía. El PSOE consiguió el dinero en plena época de pandemia de coronavirus cuando la economía mundial se resentía.

El plan de recaudación del PSOE fue denominado Luz Verde y el entonces gerente del partido, Mariano Moreno, fue su impulsor. Moreno presumió en sus redes sociales de su plan de financiación. Quería que los militantes socialistas pagaran para la reducción de la llamada huella de carbono -de hasta el 90%- en la sede de la calle Ferraz, eliminar el consumo de papel o crear zonas verdes y jardines integrados en los edificios del partido. Lo consiguió.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas

Los socialistas se apoyan en la legalidad de estos pagos y en que sus números fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, como ocurre también con el resto de partidos políticos.

La Fiscalía Anticorrupción no considera que los informes del Tribunal de Cuentas indaguen sobre la financiación ilegal del PSOE, ya que se remiten únicamente a la información aportada por el partido. La investigación judicial va más allá y la UCO ya ha encontrado pagos al PSOE fuera de la contabilidad oficial.

El PSOE pide secreto

El caso que podría acabar con la imputación del PSOE por financiación ilegal continúa bajo secreto de sumario. Han sido los propios socialistas los que han insistido en que el procedimiento judicial siga secreto debido a la amplia información sensible que han aportado sobre los números de su partido.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, el PSOE ha aportado amplia documentación sobre cómo se financiaron. Ha explicado el sistema de microcréditos que pusieron en marcha y que está bajo la lupa de los investigadores.

El partido ha pedido que el procedimiento continúe bajo secreto de sumario, de modo que se expurgue en el informe de la UCO la información que no sea relevante para la investigación sobre la financiación ilegal. El informe de la UCO aún está en elaboración y, previsiblemente, el secreto de la causa se prolongará durante algunos meses más.

Se decidirá la imputación

Una vez que el juez y la Fiscalía Anticorrupción reciban el informe de la UCO sobre las cuentas de los socialistas, se decidirá si se imputa al PSOE como persona jurídica el delito de financiación ilegal.

También se baraja que se puedan imputar a sus gestores por estos hechos. Además, el PSOE también podría aparecer en la causa como perjudicado si determinados miembros del partido han cobrado cantidades sin justificación de Ferraz.