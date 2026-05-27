Rostros conocidos, ‘Mañaneros’ en bucle y más de 20 millones de presupuesto: los planes de La Séptima como televisión gubernamental

La nueva televisión de contenido gubernamental, que se llamaría La Séptima (LaSép7ma TV), prepara su puesta a punto después de que el Gobierno haya adjudicado a los accionistas de Prisa afines a Pedro Sánchez la licencia con la que siempre han dado por hecho que contarían. Así, el nuevo canal de TDT impulsado por José Miguel Contreras apuntala su plan ya trazado para la cadena, según ha podido confirmar OKDIARIO, que funcionaría a pleno rendimiento antes de la convocatoria de elecciones de 2027.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, no ha generado ningún tipo de sorpresa en el sector al confirmar este martes que la adjudicación era para Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, S.L. (Siete), fundada el pasado 5 de noviembre. A pesar de que el administrador único de la compañía es Andrés Varela, el cerebro de este nuevo canal de TDT sería José Miguel Contreras. El que fuera fundador de laSexta lideraría el proyecto impulsado por un grupo de inversores agrupados en la sociedad Alconaba.

Según ha podido saber OKDIARIO, el presupuesto anual de La Séptima alcanzaría una cifra enmarcada entre los 20 y los 25 millones de euros anuales. La rentabilidad del nuevo canal está en entredicho desde antes de su puesta en marcha, dado que se le augura, siendo excesivamente optimistas, poco más de un 1% de cuota de pantalla y, como mucho, una facturación de 15 millones de euros.

Dadas las cifras, y en línea con el carácter de la televisión que Contreras se propone montar, La Séptima TV llegaría con una programación que se podría traducir en un Mañaneros en bucle, una fórmula que le permitiría salvarse de la quiebra en los primeros meses y que, a la vez, cumpliría con su vocación sanchista. No sólo daría espacio a un contenido que refuerce el argumentario del Gobierno, sino que sería barato de producir al prescindir de grandes formatos.

Sin embargo, los promotores de la cadena habrían buscado una inyección de dinero que sirva también para camuflar ese carácter progubernamental. Para ello, habrían barajado una alianza con José Luis Manzano como socio industrial. Se trata del cofundador de Grupo América -de los más importantes de Argentina- y uno de los principales accionistas de Telefe. Pero el verdadero attrezzo vendría de la mano de Mario Ferreira. El empresario de Media Capital tiene la licencia de CNN en Portugal y su vinculación con La Séptima permitiría que ésta operara con el respaldo de la marca CNN.

Por otro lado, La Séptima TV barajaría varios nombres para conducir sus tertulias y debates. Rostros con los que el espectador simpatizante del Gobierno ya está familiarizado: en la lista de candidatos aparecerían Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo o Àngels Barceló. De todos, el que tendría más papeletas es el presentador de Mañaneros 360, ya que la relación de Intxaurrondo con José Pablo López -presidente de RTVE con el que también se contaría ahora que prepara el fin de ciclo- no es buena, y Àngels Barceló sería una opción que se habría empezado a barajar más con la reciente noticia de su salida de la Ser. El paquete incluiría también a tertulianos como Sarah Santaolalla o Gonzalo Miró. A algunos, incluso, ya se les ha ofrecido formar parte de los debates.

En cuanto a la parte logística, con los servicios técnicos externalizados debido al limitado capital con el que contaría el proyecto, correría a cargo de Mediapro. La parte comercial quedaría en manos de Pulsa, lo que ahorraría la puesta en marcha de un departamento propio.

Con la adjudicación de la licencia anunciada por Óscar López, el plazo para poner en marcha el nuevo canal es de seis meses, por lo que la cadena tendría señal antes de diciembre de este año, o lo que es lo mismo, antes de la convocatoria electoral de 2027, aunque se intentaría adelantar su estreno a septiembre, para coincidir con el arranque del curso televisivo.

El artífice de La Séptima

Durante todo este proceso de gestación, José Miguel Contreras se ha desvinculado de manera formal del nuevo canal de TDT, pero fuentes del sector aseguran a OKDIARIO que ha estado presente en todas las reuniones y que tendrá una vinculación con La Séptima que le permita «obtener beneficios económicos». Contreras es conocido por ser fundador de laSexta y se le considera un asesor audiovisual (o mediático) de Sánchez.

Además, es íntimo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya imputación ha precipitado todo el proceso del nuevo canal ante el augurio del fin de ciclo. De hecho, la licencia para laSexta se adjudicó durante el Gobierno de Zapatero.

Sin embargo, Contreras no tiene las mejores referencias en el sector empresarial audiovisual: laSexta nació con una inversión de 700 millones de euros, de los que 400 los aportó Televisa y el resto un conglomerado de productoras españolas. A los siete años, la cadena estaba arruinada. Su fracaso como consejero delegado se atribuye al derroche de dinero desde el primer minuto, con la compra de contenidos que representan apuestas seguras para los datos de audiencia, como la Fórmula 1, pero que no dieron resultados.

También se achaca a su influencia la desaparición de la publicidad en RTVE -bajo el Gobierno de Zapatero-, una forma de ayudar en su momento a que laSexta se hiciera un hueco en el mercado, pero una fórmula que tampoco resultó efectiva con él al frente. En los últimos tiempos, con Lacoproductora -de la que ya está desvinculado-, habría facturado hasta 30 millones de euros gracias a los contenidos encajados en TVE.