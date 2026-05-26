No basta con el azúcar: existen formas mucho más efectivas y sanas de dar sabor a las fresas insípidas

La temporada de fresas ha empezado, pero cuidado no todas son iguales, te proponemos una formas mucho más efectivas y sanas de dar sabor a aquellas que son insípidas. La fruta nunca tiene el mismo dulzor, hay puntos en los que quizás tocará empezar a ver llegar algunos cambios que pueden ser claves y que, quizás hasta la fecha desconocíamos. Es momento de saber qué es lo que puede pasar con unos alimentos que podemos descubrir.

Es hora de conocer lo que podemos hacer para darle sabor a una serie de frutas, pero en especial a una fresa que reacciona de forma inmediata con algunas peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales. Es momento de apostar claramente por una manera más saludable de potenciar el sabor de las fresas. Sin necesidad de añadir un azúcar del que quizás estamos huyendo. Lo vamos a hacer de tal forma que tocará empezar a ver llegar determinados cambios destacados. Es hora de conocer lo que puedes hacer para darle sabor a unas fresas que podrían acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca, no basta con el azúcar.

Con el azúcar no basta

No basta con el azúcar, necesitamos descubrir lo mejor de un tipo de ingrediente que puede combinar a la perfección con las fresas, de tal forma que nos dará ese dulzor que puede ser esencial que tengamos en mente. Estos días en los que cada detalle cuenta, tendremos que empezar a pensar en unos cambios en nuestra alimentación.

Necesitamos sumergirnos de lleno en una mezcla de ingredientes que puede ser esencial y que, quizás hasta la fecha no sabíamos. Estos días en los que quizás tocará saber qué nos estará esperando en unas jornadas en las que necesitamos descubrir lo mejor de un tipo de fruta que puede ser esencial.

La mezcla de ingredientes que tenemos en nuestro poder puede acabar siendo la que nos marcará de cerca. Con ciertos elementos que serán los que nos afectarán de lleno y pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer lo que puede pasar con unas fechas en las que cada detalle cuenta.

Estos días en los que realmente podremos sumergirnos de lleno en una serie de elementos que pueden acabar generando ese fin del azúcar que queremos empezar a visualizar, en especial de cara a los más pequeños de la casa o en busca de una alimentación libre de él.

Dar sabor a las fresas insípidas de forma más saludable

Con un poco de sal y zumo de cítricos, podemos conseguir lo impensable. Prueba a sumergir las frutas en esta mezcla y verás como el dulzor natural que, aunque sean insípidas debe estar en su interior, sale a la luz. De la misma forma que ese toque de vinagre lo que consigue es que tengamos un plus de buenas sensaciones a nuestra disposición.

Te proponemos con estas fresas cocinar un postre rápido y saludable que hará las delicias de toda la familia. Una combinación ganadora que no debes dejar escapar y que estará de vicio. Con el toque de las almendras el resultado es realmente espectacular.

Ingredientes:

3 huevos

1 taza de harina de almendras

1 cucharada de maicena

1 taza de nata líquida light

1 cucharada de esencia de vainilla

2 cucharadas de edulcorante

Fresas

Cómo preparar crema de almendras y fresas sin azúcar

Esta crema es facilísima de preparar y puede tener muchos usos, desde convertirse en un postre único a base de fruta, hasta ser el relleno de una tarta o bizcocho perfecto. Podemos, además, cambiar las fresas por otro ingrediente que nos guste más, como kiwi o uvas, o incluso mezclar varias frutas. El primer paso de esta crema será batir los huevos con el edulcorante. Podemos poner el que más nos guste, Stevia, sirope de agave o azúcar moreno, alternativas al azúcar convencional mucho más saludables. Añadiremos la vainilla para aromatizar esta crema al máximo, podemos poner un poco de ralladura de cáscara de limón, el punto ácido combinará muy bien con las fresas. Removemos todos los ingredientes antes de incorporar la nata líquida. Para esta receta mejor que sea light o baja en grasas conseguiremos un postre mucho más ligero y saludable. Batimos un poco más antes de añadir la cucharada de maicena que ayudará a espesar esta crema y nos dará su textura tan característica. Por último, ponemos la harina de almendras o almendras trituradas al máximo hasta que queden reducidas a polvo. Mezclamos enérgicamente y empezamos a colocar en sus moldes. Lo ideal es utilizar los mismos en los que preparamos flanes. Encima de cada molde colocaremos las fresas cortadas al gusto para ofrecer una presentación mucho más bonita. Ponemos los moldes en una bandeja con agua y los cocinamos al baño maría al horno a 170º durante unos 20 minutos.

Cuando la crema haya cuajado tendremos listo un postre, sano, natural y muy bonito. Lo ideal es dejar que se enfríe o servir directamente de la nevera para poder disfrutarlo aún más.