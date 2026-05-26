La secretaria de Zapatero mintió: las joyas no son una herencia porque Sonsoles no las lució ni en su boda ni en la ópera

La explicación que ofreció la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero cuando los agentes de la Policía Nacional abrieron la caja fuerte de su despacho en Ferraz 35 no se sostiene ante el archivo fotográfico.

Gertru Alcázar declaró que las joyas incautadas eran «herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes», pero una revisión exhaustiva de las imágenes públicas de Sonsoles Espinosa a lo largo de 7 años como primera dama —bodas reales, galas de ópera, cenas de Estado— y otros 14 años posteriores no ha permitido identificar ninguna de las piezas intervenidas.

La paradoja se agrava por el lugar del hallazgo: las joyas no estaban en la vivienda familiar, sino en un despacho profesional, en un piso propiedad del PSOE situado enfrente de la sede nacional del partido.

El registro se llevó a cabo el 19 de mayo de 2026, entre las 08:17 y las 14:00 horas, por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

La diligencia se practicó en virtud de un auto del juez Luis Calama de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Alcázar abrió la puerta de forma voluntaria a las 08:17 horas y cedió sin resistencia las contraseñas de todos los dispositivos. Fue ella quien, al descubrirse la caja fuerte en el despacho número 2, identificado en el acta como el del «Jefe de gabinete», declaró ante el letrado de la Administración de Justicia que el contenido correspondía «a la vivienda de don José Luis y doña Sonsoles» y que algunas piezas eran «herencia de doña Sonsoles, y regalos de viajes».

Joyas de Zapatero en Ferraz

El acta de registro recoge un inventario prolijo: collares con piedras azules, granates y verdes; pulseras, sortijas y pendientes en metal plateado y dorado; relojes de las marcas Longines, Omega, Pierre Balmain y Certina; y piezas con inscripciones tan reveladoras como «José Luis R.Z.» o «Alba» –su hija–. En total, catorce evidencias catalogadas entre los registros 0041 y 0054, documentadas con diecisiete fotografías incorporadas al acta judicial.

Algunas de las joyas intervenidas a Zapatero.

Sin embargo, la coartada de la herencia personal choca con una evidencia gráfica difícil de esquivar. Sonsoles Espinosa acompañó a su marido en numerosos actos de relumbrón durante los siete años de presidencia: la boda de los entonces príncipes de Asturias en mayo de 2004, la inauguración de la ampliación del Museo del Prado en 2007 o la cena de gala de la Cumbre de la Unión Europea-América Latina y Caribe celebrada en el Palacio Real de Madrid en 2010.

En ninguna de esas ocasiones luce las piezas intervenidas. Las revistas especializadas documentaron que es conocida por su discreción, zapatos planos, rompiendo el protocolo sin usar joyería, etc. En la boda real, en la cena del Palacio Real, combinó un vestido negro con joyas «a tono» con el bolso, ninguna de las cuales coincide con las incautadas. La primera dama, subrayan quienes la conocen y se ve en las fotografías, muchas veces ni siquiera lleva pendientes.

Además, el padre de Sonsoles Espinosa era Rafael Espinosa Armendáriz, oficial de intendencia del Ejército. Por tanto, tenía un sueldo de funcionario normal, no era multimillonario.

Algunas fuentes hablan de que podrían ser compras a una casa real en el exilio, de las que necesitan liquidez. Así Zapatero haría el favor de dar dinero de curso legal a familias ricas necesitadas. Algunas familias reales depuestas o en el exilio (Rusia zarista, Grecia en ciertos periodos, nobles europeos tras guerras, chinos, etc.) vendieron joyas o patrimonio en distintos momentos para obtener fondos.

Tasación: el valor real

El contraste pericial añade otro plano a la historia. El secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, Armando Rodríguez, ha cifrado para OKDIARIO el conjunto en «dos millones de euros», mientras que el joyero Santiago Balboa ha hablado de «más de tres millones y hasta cuatro».

La joya número 49 de las halladas en el registro de la oficina de Zapatero

Ambas valoraciones se basan únicamente en fotografías. Rodríguez ha reconocido que las piezas responden a «un diseño de joyería clásica» al alcance de «dos o tres joyerías que pudieran estar en ese nivel en todo Madrid».

La tasadora Alicia Vildósola, miembro de la Asociación Española de Tasadores de Alhajas con 30 años de experiencia y acreditación del HRD Hooge Raad voor Diamant de Amberes, ofrece una lectura más cauta. Tras analizar las mismas fotografías, ha señalado que «sin el correspondiente examen de metales y estudio gemológico presencial, no puede afirmarse de manera concluyente que todas las monturas sean de oro ni que las piedras sean necesariamente naturales».

Vildósola ha identificado piezas que «responden más bien a joyería comercial de buena calidad, probablemente fabricada entre los años 50 y 70, con una estética muy característica de producciones destinadas al mercado asiático, especialmente Tailandia».

Algunos collares, añade, muestran «indicios visuales compatibles con materiales teñidos o tratados y de calidad gemológica baja». Su valoración orientativa se sitúa por debajo de la de sus compañeros, «pudiendo variar en función de la calidad gemológica exacta, quilataje, pureza y posible procedencia de las piedras preciosas».

El piso de Ferraz 35, donde se han hallado las joyas, tiene además una historia que añade grosor al relato. Ese inmueble de 181 metros cuadrados, propiedad del PSOE, fue durante años la sede de la Fundación Pablo Iglesias, que custodiaba los archivos personales, escritos e incluso las gafas del fundador del partido. Zapatero reclamó al PSOE una oficina al dejar la presidencia del Gobierno en 2011 y eligió ese espacio. El partido se lo cedió y el legado histórico del socialismo español se trasladó a la Universidad de Alcalá de Henares.