Todos los jugadores de la selección española que estarán en el Mundial 2026

Luis de la Fuente compareció ante los medios para anunciar uno de los momentos más esperados por cualquier amante del deporte rey en nuestro país: la convocatoria de España para el Mundial 2026. La Selección cruzará el charco para repetir aquella gesta que lograron en 2010 en Sudáfrica, pero ahora los citados por el seleccionador riojano esperan coronarse en Estados Unidos, México y Canadá, donde se desarrollará esta Copa del Mundo.

Había una gran expectación para conocer la lista de convocados que iba a ofrecer Luis de la Fuente, ya que había un límite de 26 jugadores y existían bastantes dudas sobre a quién citaría el seleccionador que hizo que España ganase la Eurocopa 2024. Obviamente, se esperaba una convocatoria parecida manteniendo el bloque, pero también se intuía que habría alguna novedad, ya fuera por rendimiento o para sustituir a algún futbolista que estuviese tocado.

Todos los jugadores de la selección española para el Mundial 2026

Finalmente, este lunes 25 de mayo Luis de la Fuente y la Real Federación Española de Fútbol anunciaron oficialmente la lista de los 26 jugadores convocados para jugar el Mundial 2026. La suerte de todos los españoles estará en lo que consigan hacer estos futbolistas citados para representar a España en la dura y complicada tarea de levantar y traer la Copa del Mundo.

Porteros

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensas

Marcos Llorente

Pedro Porro

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Marc Pubill

Eric García

Marc Cucurella

Alejandro Grimaldo

Centrocampistas

Rodri Hernández

Martín Zubimendi

Pedri González

Fabián Ruiz

Mikel Merino

Álex Baena

Gavi

Delanteros

Lamine Yamal

Nico Williams

Víctor Muñoz

Yéremy Pino

Mikel Oyarzábal

Borja Iglesias

Ferran Torres

Dani Olmo

Los porteros de la selección española en el Mundial 2026

Sin ningún tipo de dudas, donde existían más dudas sobre lo que haría Luis de la Fuente era en la portería de la selección española para el Mundial 2026. Las quinielas daban por hecho que Unai Simón y David Raya se subirían al avión para disputar la Copa del Mundo, pero la incógnita era quién iba a completar la lista de convocados, ya que el debate entre Joan García y Álex Remiro estaba ahí. Estos son los tres porteros que estarán con España en la cita mundialista:

Unai Simón

David Raya

Joan García

Así es la camiseta de la selección española para el Mundial 2026

Hace meses se anunciaron las camisetas que luciría España durante el Mundial 2026 y ciertamente han tenido una gran aceptación entre los aficionados que van a animar a la Selección en esta apasionante Copa del Mundo. En cuanto a la primera equipación se mantiene la esencia, ya que el rojo es el gran protagonista, mientras que en las mangas azules estará representada la bandera de nuestro país.

En cuanto a la segunda camiseta de España, en este Mundial 2026 los futbolistas convocados por Luis de la Fuente lucirán una de las más aclamadas por los aficionados. Se trata de un diseño muy diferente a lo que habíamos estado acostumbrados. Y es que los colores serán claros y tendrán detalles dorados y burdeos, estando inspirada en la tradición literaria que existe en nuestro país, donde hemos tenido a algunos de los mejores escritores de la historia.

Quién es el capitán de la selección española en el Mundial

Con la ausencia de Álvaro Morata o Dani Carvajal, que se han quedado fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, tendremos un nuevo capitán en la selección española. Rodri Hernández, con 61 partidos como internacional a sus espaldas, será el encargado de portar el brazalete con España durante esta Copa del Mundo, mientras que cuando el centrocampista del Manchester City no esté sobre el verde serán Unai Simón (57 internacionalidades), Ferran Torres (55 internacionalidades) o Mikel Oyarzabal (52 internacionalidades) los que lleven en su brazo este distintivo.