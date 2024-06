Así es Unai Simón: su novia, familia y equipo

Unai Simón será el portero de España durante la Eurocopa 2024. El portero del Athletic Club llega al torneo de Alemania consolidado en la portería de las selección y después de hacer historia con su club tras conquistar la Copa del Rey en La Cartuja. Ahora tiene el objetivo de ser uno de los referentes de un combinado nacional que afronta el campeonato de Europa con el objetivo levantar el cuarto título.

Unai Simón afronta su tercera gran cita como titular en la portería de España. Tras ser el portero titular para Luis Enrique en la Eurocopa de 2021 (fue decisivo en la tanda de penaltis de cuartos contra Suiza) y en el pasado Mundial de Qatar, el portero del Athletic Club llega como titular indiscutible al torneo que se celebrará en Alemania entre este 14 de junio y el 14 de julio.

Unai Simón con España en la Eurocopa 2024

Unai Simón será el portero titular de una selección a la que el meta dota de una gran salida de balón. Como ya sucediera con Luis Enrique, el portero es el primero que inicia el juego de posesión de un combinado español que con Luis de la Fuente tampoco renuncia la juego directo cuando es necesario.

Esto, unido a sus reflejos y seguridad en el juego aéreo le han hecho ser indiscutible en la portería de la selección, en la que compite con David Raya, portero que ha cuajado una gran temporada en el Arsenal y Álex Remiro, meta de la Real Sociedad.

Su familia: sus padres, hermanos y novia

El éxito de Unai Simón no se puede entender sin su familia. El portero de la selección española en la Eurocopa es hijo de un policía originario de un pueblo de Zamora que fue destinado al País Vasco y ahí conoció a la madre del jugador, que era miembro de la Ertzaintza.

«Mi familia no lo pasa bien viéndome jugar al fútbol. Salvo con mi padre, que creo que cada vez lo pasa peor, muchas de las conversaciones son ajenas al fútbol. No me dicen que gane ni nada. El mensaje es el que siempre me han transmitido: que me lo pase bien e intente disfrutar. Con la exigencia que me meto igual no disfruto tanto como debería. Estoy muy orgulloso de mi familia», dijo en su día sobre su familia en una entrevista concedida a El Correo.

Unai Simón no cumple con el prototipo de futbolista con tatuajes que es asiduo a las redes sociales. El portero es muy celoso de su intimidad y su novia es más o menos desconocida e incluso no aparecieron públicamente tras ganar la Copa del Rey en Sevilla. «Tengo un grupo de amigos muy sano al que le puedo contar cualquier problema, una novia, tengo mucha gente que me apoya», ha dicho recientemente sobre la gente más cercana.

Cómo es Unai Simón: su edad y cuánto mide

Unai Simón nació el 11 de junio de 1997 en la localidad de Murguía, en la provincia de Álava. Ahí comenzó a desarrollar su carrera profesional hasta que a los 14 años se incorporó a la cantera del Athletic Club. Su 1’90 de estatura y sus grandes reflejos le hicieron debutar con el primer equipo el pasado 20 de agosto de 2018. Días antes había sido cedido al Elche pero las bajas en la portería vasca obligaron a cancelar el préstamo a los 20 días.

Los estudios de Unai Simón

Unai Simón también ha cursado estudios universitarios en los últimos años. Durante la pandemia, el futbolista del Athletic confesó que se había matriculado en Administración y Dirección de Empresas con el objetivo de poder ejercer una vez haya puesto fin a su carrera profesional.

«Es algo que no puedes atender todo lo que quieras cuando tienes entrenamientos. Este curso me matriculé en ADE porque quería seguir estudiando y porque también es una buena manera de ocupar la tarde», confesó en una entrevista hecha recientemente en Marca.

Los insultos a Unai Simón

Unai Simón fue protagonista en el duelo disputado entre Osasuna y Athletic Club el pasado 23 de agosto de 2023 después de ser el centro de insultos homófobos en El Sadar. «¡Que te mueras, hijo de puta!» o «¡Maricón, puto maricón!», fueron los graves insultos que tuvo que soportar de los radicales del conjunto navarro el portero de la selección española.