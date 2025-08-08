El cantante Jaume Anglada ha sufrido un grave accidente de tráfico. Tal como ha trascendido, el artista mallorquín fue arrollado por un coche mientras circulaba en moto por las calles de Palma. El suceso se ha producido en torno a la 1:30 de la madrugada en la zona de la avenida de Joan Miró y, a pesar de que el conductor del coche se dio a la fuga en primer momento, al final las autoridades pudieron detener al responsable.

Cuando tuvo lugar el atropello, Jaume Anglada circulaba en una motocicleta de la maraca Vespa y llevaba un casco no integral, con una apertura en la zona delantera. Medios locales sostienen que el conductor del vehículo, de unos 20 años de edad, conducía en sentido contrario e intentó hacer un cambio de sentido en un punto en el que no estaba permitido. Ha sido ahí donde ha chocado con la motocicleta que conducía Jaume Anglada, que ha sufrido un fuerte impacto. Tanto que ha salido despedido de la Vespa y su cabeza ha impactado contra el suelo. El artista ha quedado tendido en el suelo y no ha recibido la ayuda del responsable del atropello, que se ha marchado de manera apresurada.

Jaume Anglada en un concierto. (Foto: Gtres)

Han sido los testigos del accidente los que han avisado a las autoridades y a los equipos de emergencia que, rápidamente se han trasladado hasta la zona para atender al artista e intentar localizar al autor del atropello. Apenas unos minutos después de que la policía comenzar la búsqueda, el conductor ha sido localizado y detenido, gracias a la descripción y a las pistas aportadas por los testigos.

Los sanitarios han estabilizado a Jaume Anglada en el mismo lugar del accidente y después ha sido trasladado de urgencia en ambulancia hasta el hospital de Son Espases en estado muy grave.

El Rey Felipe en un concierto de Jaume Anglada. (Foto: Gtres)

La relación de Jaume Anglada y el Rey

Este atropello se ha producido apenas unos días después de que la Familia Real haya puesto punto final a sus vacaciones oficiales en la isla. El monarca mantiene una estrecha relación con el artista que se remonta más de dos décadas en el tiempo. Don Felipe es fiel seguidor de la música de Anglada y ha asistido con regularidad a sus conciertos en Mallorca, tanto con doña Letizia como en solitario. En el caso de la Reina, la hemos visto también en conciertos con Carolina Cerezuela, con la que ha formado un dúo

Jaume Anglada con Carolina Cerezuela. (Foto: Gtres)

Hace unos días, por ejemplo, se le pudo ver muy animado y como un seguidor más en un recital que Jaume Anglada ofreció en el Real Club Náutico de Palma tras el final de una jornada de regatas. El jefe del Estado no dudó en corear algunas canciones y se mezcló con el público. Por su parte, Anglada le dedicó unas emotivas palabras: «Gracias señor por apoyarnos con su presencia en nuestro club, que es su club, que tanto lo necesita», dijo.

*Noticia en elaboración*