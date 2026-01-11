El desplante de Kiko Rivera a Jessica Bueno durante la alfombra roja de los Army Awards

Kiko Rivera y Jessica Bueno han coincidido en los Army Awards, una gala que tiene un claro objetivo: «Queremos hacer famosa a la gente correcta, una vez más, premiando la autenticidad y la naturalidad. Porque somos aquello que vemos. Y queremos ver más buenas acciones, más humor, más diversidad y más gente real». Eso es lo que explican los creadores de este evento en su página web, pero lo cierto es que algunos invitados no han estado a la altura y es ahí donde entra en juego Kiko Rivera. El DJ se ha negado a posar con Jessica Bueno, a pesar de que ella le ha hecho un gesto para que se acercase y dar normalidad a una situación que, en principio, no tendría que tener nada de extraño.

«Los Army Awards son una ocasión para premiar a la cara menos visible de Internet. Unos galardones que ridiculizan todo lo que una gala de premios implica», anuncian los impulsores de esta iniciativa. Con esta premisa, algunos de los rostros más polémicos de TikTok o Instagram, como Javier Hoyos o Maica Benedicto, se han vestido de gala para vivir una noche inolvidable. Lo curioso es que estaban acompañados por otros personajes míticos para la crónica social, como Rocío Flores o Gloria Camila. Sin embargo, todos los ojos estaban puestos en el hijo de Isabel Pantoja.

El reencuentro más esperado

Jessica Bueno en los Army Awards. (Foto: Gtres)

Kiko Rivera y Jessica Bueno se conocieron en 2011, mientras participaban en Supervivientes. Cuando terminó el concurso fueron muchos los que aseguraron que estaban juntos y ellos intentaron negarlo, pero el tiempo demostró que los rumores eran ciertos. No llegaron a casarse, pero tuvieron un hijo en común y esto hace que la modelo forme parte de la familia Pantoja para siempre. A lo largo de los años, se han encontrado con muchos obstáculos, sobre todo cuando Jessica rompió con Kiko y al cabo del tiempo se marchó fuera de España con el futbolista Jota Peleteiro. No obstante, actualmente no hay ningún conflicto abierto, por eso ha sorprendido la actitud de Rivera.

Jessica Bueno llegó antes al photocall de los Army Awards y al poco vio aparecer a su ex. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que el espectáculo estaba servido, así que le hizo un gesto con la mano para que se acercase, les fotografiasen juntos y así terminase la expectación. Sin embargo, Kiko se negó, dio media vuelta y no quiso participar.

Kiko Rivera, muy enamorado

Kiko Rivera en los Army Awards. (Foto: Gtres)

Jessica le ha quitado importancia al asunto. Durante una entrevista con la agencia Gtres, no se molestó en reprochar el comportamiento de Kiko, simplemente se limitó a hablar de ella porque es cierto que está de plena actualidad. Se ha dejado ver en compañía de un hombre que algunos creen que es su nuevo novio, pero la influencer ha negado esta teoría. «No se puede ligar tranquila sin que todo el mundo se entere», ha empezado diciendo. Y después ha añadido: «Estoy soltera, lo normal es que conozca a gente. No sé lo que va a pasar, estas cosas no se presentan».

El que sí está enamorado es Kiko Rivera. Él también ha charlado con los micrófonos de Gtres, confirmando que se encuentra en un buen momento después de romper con Irene Rosales. «Estoy enamorado, contento y muy feliz», comentó con una sonrisa. La afortunada se llama Lola y, según dice: «Es una persona maravillosa y me complementa al cien por cien. Es muy amable, muy cariñosa y sobre todo que se lleva muy bien con mis hijos». De momento no quiere escuchar la palabra boda, pero no lo ha descartado, así que nos preguntamos: ¿Volverá a pasar por el altar? Y si es así, ¿sería Isabel Pantoja la madrina?