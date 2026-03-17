El mensaje póstumo de Gemma Cuervo que ha emocionado hasta el llanto a Sonsoles Ónega

La reciente muerte de la actriz Gemma Cuervo ha dejado un profundo vacío en el mundo del espectáculo y ha generado momentos de gran emoción entre aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla de cerca. La intérprete, famosa por sus papeles en las series televisivas Aquí no hay quien viva y La que se avecina, falleció el pasado sábado a los 91 años, dejando tras de sí una carrera llena de éxitos y una vida marcada por la generosidad y la cercanía con quienes la rodeaban. Su despedida en el Tanatorio Parcesa La Paz de Tres Cantos, Madrid, reunió a familiares, amigos y compañeros, incluyendo a sus hijos Cayetana, Natalia y Fernando Guillén Cuervo, quienes fueron testigos del inmenso cariño que el público le guardaba.

Entre los muchos homenajes que se han sucedido estos días, uno de los más conmovedores tuvo lugar en el programa Y ahora Sonsoles, donde la presentadora Sonsoles Ónega se mostró visiblemente emocionada al recibir un mensaje póstumo de la actriz. Jorge Anegón, amigo cercano de Gemma y responsable de gestionar sus redes sociales, relató cómo la artista, incluso en sus últimos días, mantenía una extraordinaria sensibilidad y atención hacia los demás. «Ella me curó el alma. Era muy rápida viendo el alma de las personas, las heridas que todos tapamos. Sin ser intrusiva, iba acariciando la herida que todos tenemos. Me hizo creer más en mí», confesó Jorge, describiendo la magnitud de la influencia de Gemma en quienes la rodeaban.

Gemma Cuervo sobre un escenario en Madrid. (Foto: Gtres)

El momento más emotivo surgió cuando Jorge reveló que había informado a Gemma sobre la muerte del padre de Sonsoles Ónega, el periodista Fernando Ónega, apenas unos días antes de su propio fallecimiento. Según narró, tras recibir la noticia, Gemma guardó un silencio profundo antes de hacer una reflexión sobre la familia Ónega y dejar un mensaje muy especial: «Lo más bonito que tenía tu papi era la mirada, cómo veía la vida, y eso lo transmitía en sus escritos y en sus palabras. La bondad de tu padre se veía reflejada en sus hijos». Estas palabras provocaron que Sonsoles rompiera a llorar, incapaz de articular palabra, mientras sus compañeros intentaban contener la emoción que se había desbordado en el plató.

Gemma Cuervo no solo fue recordada por su talento actoral, sino también por su capacidad de adaptarse a los tiempos modernos. En los últimos años, había logrado acercarse a nuevas generaciones a través de redes sociales como TikTok e Instagram, donde compartía momentos de su día a día, reflexiones y encuentros con artistas como Mónica Naranjo, Vanesa Martín o Pablo Alborán. Este proyecto digital, gestionado junto a Jorge Anegón y con la complicidad de su familia, tenía un propósito claro: tender puentes entre generaciones, demostrando que la comunicación y la empatía trascienden la edad. Cada publicación de Gemma buscaba generar encuentros reales, conversaciones sinceras y emociones compartidas, convirtiendo sus perfiles en un espacio donde los jóvenes y mayores podían conectarse desde la autenticidad y la calidez.

Sonsoles Ónega y Jorge Anegón en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

Durante el homenaje en Y ahora Sonsoles, se subrayó la admiración que Gemma sentía por la forma de trabajar de Sonsoles Ónega, especialmente por su capacidad de escuchar y permitir silencios en las entrevistas, una habilidad que, según la actriz, refleja respeto y sensibilidad hacia los demás. Además, Jorge compartió detalles conmovedores sobre los últimos años de Gemma: su entrega absoluta en cada proyecto, incluso cuando su salud era frágil, y su atención genuina hacia todas las personas con las que trabajaba, desde maquilladores hasta personal de limpieza, demostrando que la dignidad y el respeto eran valores fundamentales para ella.